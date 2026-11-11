Así fueron los últimos duros días de la actriz Daveigh Chase tras morir a causa del SIDA a los 35 años

Han salido a la luz los trágicos detalles sobre los últimos días de vida de la actriz Daveigh Chase, conocida por dar vida a Samara, la niña en la película de terror The Ring (2002) y por prestar su voz a la inolvidable protagonista de Lilo & Stitch.

Según el informe oficial de la autopsia, elaborado por la oficina del médico forense de Los Ángeles (documento obtenido y revisado por medios como Entertainment Weekly), la exestrella infantil falleció el pasado 16 de junio a los 35 años a causa del SIDA, figurando el abuso crónico de múltiples sustancias como un factor adicional significativo en su muerte.

El documento forense revela que el deterioro final de Chase comenzó el 4 de junio, casi dos semanas antes de su muerte, cuando fue hallada por un transeúnte en el asiento trasero de un vehículo.

Daveigh Chase | Reuters

En el momento del hallazgo se encontró una pipa para consumir metanfetamina cerca de la actriz, quien manifestó sentirse "débil y confundida".

Tras la llegada de los paramédicos al lugar, fue trasladada de urgencia al Centro Médico General de Los Ángeles, donde ingresó diagnosticada con "VIH/SIDA avanzado con emaciación, criptococosis sin meningitis, SARM e infección en el pulgar derecho", dando además positivo en metanfetamina y fentanilo en las pruebas toxicológicas.

El documento del médico forense certifica que la actriz contaba con "antecedentes de VIH/SIDA avanzado y sin tratamiento, así como de consumo de drogas", sufriendo un progresivo empeoramiento en el hospital donde su salud "se deterioró" hasta confirmarse su fallecimiento el 16 de junio.

Esta delicada situación personal ya había sido abordada por su entorno familiar y profesional. Su madre, Cathy, explicó en su momento que Daveigh comenzó a sufrir problemas de adicción tras recetársele analgésicos a raíz de un accidente de moto en 2016 que le provocó una grave lesión en la espalda.

La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Por su parte, su antiguo mánager y amigo de toda la vida, John Ryan Jr., declaró a Entertainment Weekly que la actriz había ingresado en "un par de centros de rehabilitación" a mediados de la década de 2010 y que acabó desapareciendo en 2015.

En posteriores declaraciones concedidas a The Post, el mánager desveló los inútiles esfuerzos que realizó junto a la hermanastra de la actriz, Gaia Brown, para localizarla mediante un investigador privado el año pasado, confirmando que la joven desapareció tras una breve llamada telefónica.

En esas mismas declaraciones a The Post, Ryan quiso advertir a los seguidores de la actriz ante una campaña de recaudación iniciada en GoFundMe por un supuesto novio llamado Roy Hernandez, asegurando que "ninguno de nosotros, sus amigos o su familia había oído hablar jamás de dicho individuo".