El hijo de la actriz de Harry Potter Bonnie Wright ha sido ingresado 6 veces desde que nació: "Es un bebé tan fuerte"

La actriz Bonnie Wright, conocida por interpretar a Ginny Weasley en la exitosa saga cinematográfica de Harry Potter, ha compartido una nueva actualización familiar a través de sus redes sociales.

A sus 35 años, y tras dar la bienvenida a su segundo hijo (llamado Aster Sky Wright Lococo) junto a su marido Andrew Lococo el pasado 28 de septiembre, la intérprete ha revelado que el recién nacido ha tenido que ser ingresado en un centro médico en repetidas ocasiones.

En una publicación compartida en su cuenta de Instagram, la actriz ha explicado que el pequeño ha necesitado asistencia médica constante debido a un problema de salud conocido por la familia antes de su nacimiento.

En la descripción de la publicación, donde aparece sosteniendo al bebé en brazos, escribió textualmente traducido al español: "Nuestro dulce y pequeño Aster ha ido al hospital 6 veces en sus 5 semanas de vida. Está recibiendo tratamiento para una afección con la que sabíamos que nacería. Es un bebé tan fuerte y tranquilo. Me siento muy afortunada de tener una familia y amigos que me apoyan tanto. Me ayudan a llevar a Elio a la guardería, nos preparan la comida y se preocupan por nosotros. ¡Criar en tribu es posible, escribid o llamad a vuestros amigos!".

La actriz no ha ofrecido por el momento más detalles médicos sobre el estado de salud del pequeño, aunque ha recibido numerosas muestras de cariño por parte de sus seguidores.

El nacimiento de Aster se produjo en un parto en casa, un acontecimiento que la propia Bonnie anunció emocionada en Instagram el mes pasado detallando los orígenes del nombre del bebé: "Os presentamos a nuestro hijo Aster Sky Wright Lococo, nacido en casa el 28 de septiembre. Su nombre proviene de la flor con forma de estrella".

Asimismo, la intérprete no ha dudado nunca en mostrar la cara B de la maternidad en sus redes sociales, señalando en publicaciones pasadas que "Ser padre o madre es hermoso y brutal a partes iguales".