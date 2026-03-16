Oliver Laxe habla tras no llevarse ningún Oscar por Sirat: "Me he alegrado mucho"

El director español Oliver Laxe ha asegurado que le han parecido "muy justos" los Oscar otorgados esta madrugada en Los Ángeles, en los que el premio a la Mejor Película Internacional, al que aspiraba su cinta Sirat, fue para Sentimental Value (Valor sentimental) del noruego Joachim Trier.

"Me siento muy contento, no sé por qué la verdad, me han gustado los premios, me parecen muy justos y me he alegrado mucho por Joachim", dijo Laxe a medios tras finalizar la ceremonia en la fiesta de la Sociedad de servicios para los productores audiovisuales (EGEDA).

Sin embargo, el cineasta ha lamentado que Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a Mejor Sonido por Sirat, hubiesen perdido contra la taquillera F1.

"Ahí teníamos un poco de esperanza, pero claro, estábamos compitiendo contra Apple. Haber estado en el barullo de esos coches de carreras de Fórmula 1 ya es un mérito", ha añadido.

Laxe ha insistido en la buena relación que le ayudó a forjar la película con la Academia de Hollywood: "Siguen dándonos amor y diciéndonos, queremos más de vuestra movida".

También ha asegurado que esta experiencia le ha dejado más confianza y la seguridad de que su arte va por buen camino.

"Se demuestra que un cine más frágil, no académico, más sensorial, tiene su lugar y que ahí hay una cantera donde picar", ha afirmado.