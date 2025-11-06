Helen Mirren recibirá el Premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro 2026. La actriz británica recogerá este reconocimiento a toda su trayectoria en la recién creada Golden Eve, una ceremonia de entrega especial que se celebrará el 8 de enero, tres días antes de la gala principal de los premios que tendrá lugar el 11 de enero en el Beverly Hilton de Los Ángeles y que estará presentada por la cómica y actriz Nikki Glaser.

"Helen Mirren es una fuerza de la naturaleza y su carrera es simplemente extraordinaria", afirma Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro. "Sus trascendentales interpretaciones y su compromiso con el oficio siguen inspirando a generaciones de artistas y público por igual. Es un profundo honor entregarle el Premio Cecil B. DeMille", señala en un comunicado.

Mirren se suma así a figuras como Bette Davis, Walt Disney, Audrey Hepburn, Steven Spielberg, Tom Hanks, Liz Taylor, Sidney Poitier, Robert Redford, Barbra Streisand, Jane Fonda, Robert De Niro, Al Pacino, Paul Newman, Harrison Ford, Oprah Winfrey, Meryl Streep, George Clooney, Jodie Foster o Anthony Hopkins. Fue Viola Davis la galardonada el pasado año con el Premio Cecil B. DeMille creado en 1952 en honor al legendario cineasta que le da nombre.

En la extensa carrera de Mirren destacan títulos como La última estación, La locura del rey Jorge, Red, la saga Fast and Furious, Gosford Park, Trumbo, La deuda, Hitchcock o The Queen (La Reina), filme con el que ganó su único Oscar, premio al que ha estado nominada en otras tres ocasiones. Tres veces ganadora del Globo de Oro, la actriz también cuenta en su lista premios con cuatro Emmys, cuatro premios SAG y otros cuatro BAFTA, además de un premio Tony. También fue nombrada Dama del Imperio Británico en 2003.

Los Globos de Oro, cuya gala de entrega principal se celebrará el domingo 11 de enero, madrugada ya del lunes 12 de enero en España, dará a conocer su lista de nominados el próximo 8 de diciembre.