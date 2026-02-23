Los Goya 2026 llegan sin una favorita clara: ¿Qué películas serán las triunfadoras de la noche?

El cine español celebrará el próximo sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas -por número de nominaciones- Los Domingos, con trece nominaciones, y Sirât, con once nominaciones.

Sin embargo, actores y directores españoles -algunos de ellos con nominación en esta edición a los Goya- reconocen que no tienen una "clara favorita" y ensalzan otras películas como Sorda, Maspalomas o Ciudad sin sueño.

Por ejemplo, la cineasta Isabel Coixet, que ha ganado ocho cabezones en su trayectoria profesional, ha destacado en declaraciones a Europa Press que en 2025 el cine español ha logrado una cosecha "extraordinaria" y afirma que Los Domingos "por supuesto" es una gran película, pero también lo es Sirât, Maspalomas o Ciudad sin sueño, primera película de Guillermo Galoe. "A cualquier película que le den el Goya se lo merecerá", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de Tres Adioses.

Por su parte, Belén Rueda, que ha ganado un Premio Goya, también confiesa que Los Domingos le gustó mucho, igual que Maspalomas. "Todas las interpretaciones de Los Domingos y de Maspalomas son maravillosas. Vaya trabajo tan bueno que han hecho. Son temas muy delicados y de los que se tiene que hablar", afirma.

La actriz destaca que entre las nominadas a los Goya hay películas "muy diferentes unas de otras". "Es una maravilla porque son conceptos diferentes", subraya en una entrevista con Europa Press, por su última película El vestido. Otro actor cuestionado por su favorita ha sido Francesco Carril. El actor que acaba de presentar Tres Adioses coincide con Belén Rueda al apostar por Los Domingos y Maspalomas, aunque su favorita es la cinta de Alauda Ruiz de Azúa.

"Yo he disfrutado Los Domingos y fue una película que me conmovió profundamente. Algo que también me ocurrió con Maspalomas, pero me quedo con la de Alauda porque te pone delante un conflicto para que tú te hagas preguntas, pero no impone", asegura el actor que también destaca Tardes de Soledad, de Albert Serra. "Es una película que también me generó eso", apunta.

En el caso de la cineasta María Ripoll, que entregará un galardón en los Goya, ha asegurado con motivo del estreno de El fantasma de mi mujer, que este año no tiene una "clara favorita", pero ha destacado Sorda y ha señalado que está "contenta porque están triunfando bastante las comedias, como La Cena". Con ella ha coincidido Macarena Gómez, que también ha celebrado la nominación de La Cena porque, en su opinión, son películas "siempre denostadas en los festivales". Sin embargo, su compañera de reparto en El fantasma de mi mujer, Loreto Mauleón se ha decantado por Los domingos y ha añadido que una de sus películas favoritas ha sido Maspalomas.

Por su parte, Javier Rey ha afirmado que defiende Los domingos y Sirât. "Creo que el recorrido de Sirat a nivel internacional nos tiene que hacer sentir orgullosos a todos los que estamos aquí, al igual que Los domingos, con interpretaciones increíbles, que también es para celebrar".

NOMINADOS EN ESTA EDICIÓN A OTRAS CATEGORÍAS

Por su parte, el cantante Víctor Manuel, nominado a Mejor Canción Original por La Cena, ha ensalzado a [[LINK:INTERNO|||Article|||698c57d51b4db0e42e01f610|||Sirât y a Oliver Laxe]] porque la película le ha gustado "muchísimo" y le parece que visualmente es "fascinante".

"Yo entré en el juego que propone Laxe y me encantó", ha señalado. Sin embargo, no ha conectado con Los Domingos ni con Tardes de Soledad. "Este tipo de misterios no los entiendo", ha manifestado.

Por último, la cineasta Cristina Urgel, nominada a Mejor Corto Documental por La conversación que nunca tuvimos, asegura que "indudablemente" Los Domingos es su favorita para la 40 edición de los Goya porque es "maravillosa". "Navegar por el tema que ha tocado Alauda sin ofender a nadie, me parece la leche. Alauda tiene un don para tratar los temas familias", ha destacado.

A su vez, ensalza a Sorda y a su equipo porque es una producción "pequeñita". "El otro día conocí a la protagonista (Miriam Garlo) y me pareció súper importante lo que se hace en esa película a todos los niveles. Es una cinta muy especial y cuenta algo sencillo, pero con el hándicap de una discapacidad. Sorda es una película muy necesaria", ha apostillado.