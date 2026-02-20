Dónde ver las películas nominadas a Mejor Película en los Goya 2026

Los Premios Goya vuelven a situar en primer plano el pulso del cine español del último año. Las nominadas a Mejor Película reflejan la diversidad de miradas que conviven hoy en la industria, desde propuestas más autorales hasta dramas de vocación popular.

Muchas de ellas siguen en cartelera o acaban de llegar a plataformas, así que aún estás a tiempo de verlas antes de la gran noche, la cual se llevará a cabo en Barcelona el 28 de febrero. Aquí te contamos dónde ver cada una.

1. Los domingos

Escena de Los domingos | Movistar Plus+

La nueva película de Alauda Ruiz de Azúa confirma a la directora como una de las voces más sólidas del cine español reciente tras el impacto de Cinco lobitos. Los domingos lidera las nominaciones de los Goya con presencia en categorías clave como Dirección, Guion Original, Actriz Protagonista y Actor de Reparto, además de Mejor Película. El reparto, encabezado por intérpretes de primer nivel del panorama nacional, ha sido especialmente elogiado por la naturalidad de sus interpretaciones.

La cinta sigue a una familia madrileña que se reúne cada domingo en la casa de los abuelos, un ritual aparentemente inofensivo que, con el paso del tiempo, empieza a resquebrajarse cuando salen a la luz secretos, reproches no resueltos y heridas del pasado. A través de pequeñas escenas cotidianas, la película construye un retrato coral sobre la dificultad de comunicarse dentro de la familia, la herencia emocional entre generaciones y la forma en que los vínculos más cercanos pueden convertirse también en los más asfixiantes.

Dónde verla: Ya disponible en cines y llegará a Movistar Plus+ el 27 de febrero.

2. Sirat

Oliver Laxe y Sergi López rodando Sirat | Europa Press

Oliver Laxe vuelve a competir en los Goya con una propuesta ambiciosa que, además, ha dado el salto a la temporada internacional al lograr la nominación al Oscar a Mejor Película Internacional. Sirât ha sido reconocida en categorías clave como Dirección, Fotografía, Sonido y Música Original, además de Mejor Película, consolidando a Laxe como uno de los cineastas españoles con mayor proyección fuera de nuestras fronteras. El filme cuenta con un reparto en el que conviven actores profesionales y no profesionales, una seña de identidad habitual en su cine.

La historia narra el viaje de un hombre que se adentra en el desierto marroquí siguiendo una antigua ruta espiritual conocida como el "sirât", un camino simbólico asociado al tránsito entre la vida y la muerte. A medida que avanza por paisajes extremos y se cruza con comunidades aisladas, el protagonista se enfrenta a sus propios miedos, culpas y pérdidas. El relato combina misticismo, supervivencia y contemplación, construyendo una experiencia sensorial donde el entorno natural se convierte en un personaje más.

Dónde verla: Disponible en Movistar Plus+.

3. Maspalomas

Maspalomas | BTeam Pictures

El tándem formado por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, responsables de títulos como La trinchera infinita o La consagración de la primavera, vuelve a la carrera de los Goya con una película que ha sido nominada también en categorías como Guion, Actor Protagonista y Actriz de Reparto. Maspalomas ha destacado por su enfoque humano y por el trabajo actoral, uno de los grandes puntos fuertes del filme.

La trama se sitúa en un complejo turístico de Maspalomas, en Gran Canaria, donde un hombre mayor que vive retirado conoce a un joven que trabaja como animador del hotel. Entre ambos se establece una relación inesperada que reabre viejas heridas y preguntas sobre la identidad, el deseo y la vida que no se vivió. A través de encuentros cotidianos y silencios compartidos, la película reflexiona sobre la soledad, la vejez y la posibilidad de reinventarse cuando parece que ya es demasiado tarde.

Dónde verla: Disponible en Movistar Plus+ y Filmin.

4. La cena

La Cena | A Contracorriente Films

Manuel Gómez Pereira regresa al primer plano del cine español con una cinta que ha logrado colarse en categorías importantes como Guion Adaptado, Actor Protagonista, Actriz Secundaria y Montaje, además de Mejor Película. Con un reparto coral lleno de rostros conocidos, La cena ha sido una de las propuestas más comentadas del año por su capacidad para convertir una situación cotidiana en un potente dispositivo dramático.

La película se sitúa el 15 de abril de 1939, apenas dos semanas después del final de la Guerra Civil. En el Hotel Palace de Madrid se organiza un gran banquete para celebrar la victoria franquista, y un grupo de prisioneros republicanos, expertos en cocina, es obligado a preparar la cena bajo vigilancia militar. Entre fogones, tensiones y planes improvisados, la cocina se convierte en un espacio de resistencia, donde la humillación convive con la posibilidad de una huida y donde el humor se mezcla con la tragedia de la posguerra.

Dónde verla: Disponible en cines y Movistar Plus+.

5. Sorda

Sorda | A Contracorriente Films

La ópera prima de Eva Libertad ha irrumpido con fuerza en los Goya, logrando nominaciones en categorías como Dirección Novel, Guion Original y Actriz Protagonista, además de la candidatura a Mejor Película. El filme ha sido especialmente reconocido por su sensibilidad al abordar la discapacidad auditiva y por el trabajo de su reparto, con intérpretes sordos y oyentes compartiendo protagonismo.

El filme sigue a una joven mujer sorda que vive de forma autónoma en la ciudad y que se enfrenta a una decisión vital que pondrá en tensión su relación con el entorno oyente que la rodea. A través de su día a día, la historia muestra las barreras invisibles, los malentendidos cotidianos y la necesidad constante de negociar su lugar en una sociedad que no siempre está preparada para escucharla. El relato combina realismo social con un retrato íntimo del deseo de independencia y de ser comprendida.

Dónde verla: Disponible en cines, en Movistar Plus+ y para alquilar en YouTube, Amazon Prime y Apple TV.

Las cinco nominadas dibujan un mapa muy completo del cine español actual, desde el drama íntimo hasta el cine de autor más arriesgado. Con varias opciones para verlas en salas o en plataformas, la carrera hacia los Goya 2026 se vive también desde casa, con tiempo para elegir favorita antes de que la Academia dicte sentencia.