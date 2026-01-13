Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Premios y Festivales

¿Qué estás buscando?

40 EDICIÓN

Lista completa de nominados a los Premios Goya 2026

Las nominaciones a los Premios Goya 2026 ya se han dado a conocer. Consulta la lista completa con los candidatos a la estatuilla el próximo 28 de febrero.

Premios Goya estatuilla

Premios Goya estatuillaGetty

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

La Academia de Cine ha anunciado por fin la lista de nominados para los Premios Goya 2026. Una gala repleta de grandes películas que han hecho más grande si cabe la industria cinematográfica española.

La 40 edición se celebrará el próximo 28 de febrero con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como responsables de oficiar la ceremonia. Arturo Valls y Toni Acosta han sido los responsables de dar a conocer todas las nominaciones, abriendo así la carrera hacia el Goya cuya línea de meta será Barcelona.

Consulta aquí la lista de nominados a los Premios Goya:

Mejor Película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe, por Sirât

Albert Serra, por Tardes de soledad

Mejor Actriz Protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor Actor Protagonista

Alberto San Juan, por La cena

Miguel Garcés, por Los domingos

Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas

Mario Casas, por Muy lejos

Manolo Solo, por Una quinta portuguesa

Mejor Guion Original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla

Avelina Prat, por Una quinta portuguesa

Mejor Guion Adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor Película Europea

Cónclave (Reino Unido)

La chica de la aguja (Dinamarca)

On Falling (Portugal)

Un simple accidente (Francia)

Valor Sentimental (Noruega)

Mejor Película Iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor Película de Animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor Película Documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia, adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor Música Original

El talento

Leo y Lou

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor Canción Original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La Cena

Parecido a un asesinato

Mejor Montaje

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor Dirección de Producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Mejor Maquillaje y Peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejor Diseño de Vestuario

El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

Mejor Actriz de Reparto

Elvira Mínguez, por La Cena

Nagore Aramburu, por Los domingos

Miryam Gallego, por Romería

Elena Irureta, por Sorda

María de Medeiros, por Una quinta portuguesa

Mejor Actor de Reparto

Miguel Rellán, por El cautivo

Juan Minujín, por Los domingos

Kandido Uranga, por Maspalomas

Tamar Novas, por Rondallas

Álvaro Cervantes, por Sorda

Mejor Cortometraje Documental

Disonancia

El Santo

La conversación que nunca tuvimos

The painter's room

Zona Wao

Mejor Cortometraje de Ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor Cortometraje de animación

Buffet Paraíso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del Alma

Gilbert

Mejor Actor Revelación

Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño

Julio Peña, por El cautivo

Hugo Welzel, por Enemigos

Jan Monter Palau, por Estrany Riu

Mitch, por Romería.

Mejor Actriz Revelación

Blanca Soroa, por Los domingos

Elvira Lara, por Los domingos

Llúcia García, por Romería

Miriam Garlo, por Sorda

Mejor Dirección de Arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejores Efectos Especiales

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirât

Un fantasma en la batalla

Mejor Dirección de Fotografía

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Maspalomas

Sirât.

Mejor Sonido

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Sorda

Mejor Dirección Novel

Ion de Sosa, por Balearic

Jaume Claret Muxart, por Estrany riu

Gemma Blaco, por La furia

Gerard Oms, por Muy lejos

Eva libertad, por Sorda

Las grandes triunfadoras son: Los domingos con 13 nominaciones, Sirât con 11, Maspalomas con 9 y La cena con 8. Veremos qué sucede el próximo 28 de febrero en Barcelona, cuando los premiados recojan sus estatuillas para hacer historia en el cine patrio.

El emotivo homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro tras su asesinato y el de su mujer

El director de cine Rob Reiner
ObjetivoTV» Premios y Festivales

Publicidad

Publicidad