Lista completa de nominados a los Premios Goya 2026
Las nominaciones a los Premios Goya 2026 ya se han dado a conocer. Consulta la lista completa con los candidatos a la estatuilla el próximo 28 de febrero.
La Academia de Cine ha anunciado por fin la lista de nominados para los Premios Goya 2026. Una gala repleta de grandes películas que han hecho más grande si cabe la industria cinematográfica española.
La 40 edición se celebrará el próximo 28 de febrero con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como responsables de oficiar la ceremonia. Arturo Valls y Toni Acosta han sido los responsables de dar a conocer todas las nominaciones, abriendo así la carrera hacia el Goya cuya línea de meta será Barcelona.
Consulta aquí la lista de nominados a los Premios Goya:
Mejor Película
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirât
Sorda
Mejor Dirección
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, por Maspalomas
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe, por Sirât
Albert Serra, por Tardes de soledad
Mejor Actriz Protagonista
Ángela Cervantes, por La furia
Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
Antonia Zegers, por Los Tortuga
Nora Navas, por Mi amiga Eva
Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor Actor Protagonista
Alberto San Juan, por La cena
Miguel Garcés, por Los domingos
Jose Ramón Soroiz, por Maspalomas
Mario Casas, por Muy lejos
Manolo Solo, por Una quinta portuguesa
Mejor Guion Original
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
Jose Mari Goenaga, por los Maspalomas
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Agustín Díaz Yanes, por Un fantasma en la batalla
Avelina Prat, por Una quinta portuguesa
Mejor Guion Adaptado
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería
Eva Libertad, por Sorda
Mejor Película Europea
Cónclave (Reino Unido)
La chica de la aguja (Dinamarca)
On Falling (Portugal)
Un simple accidente (Francia)
Valor Sentimental (Noruega)
Mejor Película Iberoamericana
Belén (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
La piel del agua (Costa Rica)
Manas (Brasil)
Un poeta (Colombia)
Mejor Película de Animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible
Mejor Película Documental
Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia, adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor Música Original
El talento
Leo y Lou
Los tigres
Maspalomas
Sirât
Mejor Canción Original
Caigan las rosas blancas
Flores para Antonio
Hasta que me quede sin voz
La Cena
Parecido a un asesinato
Mejor Montaje
Ciudad sin sueño
Los Domingos
Los tigres
Sirât
Un fantasma en la batalla
Mejor Dirección de Producción
Ciudad sin sueño
El cautivo
Los domingos
Los tigres
Sirât
Mejor Maquillaje y Peluquería
El cautivo
Gaua
La tregua
Maspalomas
Sirât
Mejor Diseño de Vestuario
El cautivo
Gaua
La cena
Los domingos
Romería
Mejor Actriz de Reparto
Elvira Mínguez, por La Cena
Nagore Aramburu, por Los domingos
Miryam Gallego, por Romería
Elena Irureta, por Sorda
María de Medeiros, por Una quinta portuguesa
Mejor Actor de Reparto
Miguel Rellán, por El cautivo
Juan Minujín, por Los domingos
Kandido Uranga, por Maspalomas
Tamar Novas, por Rondallas
Álvaro Cervantes, por Sorda
Mejor Cortometraje Documental
Disonancia
El Santo
La conversación que nunca tuvimos
The painter's room
Zona Wao
Mejor Cortometraje de Ficción
Ángulo muerto
De sucre
El cuento de una noche de verano
Sexo a los 70
Una cabeza en la pared
Mejor Cortometraje de animación
Buffet Paraíso
Carmela
El corto de Rubén
El estado del Alma
Gilbert
Mejor Actor Revelación
Antonio "Toni" Fernández Gabarre, por Ciudad sin sueño
Julio Peña, por El cautivo
Hugo Welzel, por Enemigos
Jan Monter Palau, por Estrany Riu
Mitch, por Romería.
Mejor Actriz Revelación
Blanca Soroa, por Los domingos
Elvira Lara, por Los domingos
Llúcia García, por Romería
Miriam Garlo, por Sorda
Mejor Dirección de Arte
El cautivo
La cena
Los tigres
Maspalomas
Sirât
Mejores Efectos Especiales
Enemigos
Gaua
Los tigres
Sirât
Un fantasma en la batalla
Mejor Dirección de Fotografía
Ciudad sin sueño
Los domingos
Los tigres
Maspalomas
Sirât.
Mejor Sonido
El cautivo
Los domingos
Los tigres
Sirât
Sorda
Mejor Dirección Novel
Ion de Sosa, por Balearic
Jaume Claret Muxart, por Estrany riu
Gemma Blaco, por La furia
Gerard Oms, por Muy lejos
Eva libertad, por Sorda
Las grandes triunfadoras son: Los domingos con 13 nominaciones, Sirât con 11, Maspalomas con 9 y La cena con 8. Veremos qué sucede el próximo 28 de febrero en Barcelona, cuando los premiados recojan sus estatuillas para hacer historia en el cine patrio.
