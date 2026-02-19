Atresmedia refuerza su compromiso con la industria audiovisual y renueva su acuerdo con el Festival de Málaga como patrocinador oficial

Atresmedia ha renovado su acuerdo de colaboración con el Festival de Málaga, prolongando así su trayectoria como patrocinador oficial de uno de los principales encuentros del cine español. Esta renovación reafirma el compromiso firme y sostenido del Grupo con la industria audiovisual, la producción nacional y el impulso al talento creativo.

Con este acuerdo, Atresmedia consolida una relación iniciada en el año 2000 y que se ha convertido en una de las alianzas más longevas y significativas del panorama cultural español. Más de veinticinco años de colaboración continua que han acompañado la evolución del Festival de Málaga hasta situarlo como una cita imprescindible para la industria, los profesionales y el público.

A lo largo de este tiempo, Atresmedia y el Festival de Málaga han compartido una visión común: fortalecer la presencia del cine en la sociedad, contribuir a la difusión de cientos de producciones y respaldar el desarrollo del sector audiovisual en todas sus dimensiones. Una colaboración que ha sido clave para visibilizar nuevas miradas, consolidar trayectorias y reforzar el papel del cine español dentro y fuera de nuestras fronteras.

La renovación del acuerdo subraya, además, el papel de Atresmedia como uno de los grandes referentes del sector audiovisual en España, con una apuesta sostenida por los contenidos, la cultura y la industria creativa como ejes estratégicos de su actividad.

El Festival de Málaga, organizado por el Ayuntamiento de Málaga, celebrará en marzo de 2026 su 29ª edición, una nueva convocatoria que volverá a convertir a la ciudad en epicentro del cine en español y en punto de encuentro para creadores, profesionales y espectadores.

Atresmedia acudirá en esta edición del Festival de Málaga con las películas Cada día nace un listo, Viaje al país de los blancos, Todos los colores y La familia Benetón +2, el documental Sidosa y las ficciones Entre Tierras T2 y La Nena.

Sobre Atresmedia Cine, productora cinematográfica de Atresmedia

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, aprovechando al máximo el potencial del grupo a través de sus canales de televisión y cadenas de radio como vías de comunicación.

A lo largo de este tiempo, Atresmedia Cine ha producido un gran número de títulos, un trabajo respaldado por el reconocimiento del público y la crítica, y reflejado tanto en la taquilla como en numerosos premios. En 2026 continuará impulsando la industria cinematográfica y la cultura estrenando más de diez películas en salas de cine y participando en más de diez rodajes. Desde el año 2000, el grupo Atresmedia refuerza su compromiso con el cine español mediante el patrocinio del Festival de Málaga.

Sobre el Festival de Málaga

El Festival de Málaga nació en 1998 con la vocación de impulsar la difusión y promoción de la cinematografía española y de consolidar a Málaga como una ciudad abierta a la cultura. A lo largo de sus ediciones, el certamen se ha convertido en una de las principales plataformas del cine en español, acogiendo estrenos, documentales, cortometrajes y actividades paralelas, además de rendir homenaje a figuras clave de la industria.

Con cada edición, el Festival de Málaga refuerza su papel como espacio de referencia para la creación, la reflexión y el encuentro profesional, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo y proyección del cine español.