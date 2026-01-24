MISTERIO
Leonardo DiCaprio, sobre con quién hablaba en su momento viral de los Globos de Oro: "No soy una rata"
Leonardo DiCaprio protagonizó uno de los momentos más curiosos de los Globos de Oro, gesticulando con alguien del que aún no se sabe su identidad. Ahora, el actor ha hablado sobre ello sin compartir con quién hablaba.
Los pasados Globos de Oro dejaron momentos muy comentado como el premio al joven Owen Cooper por Adolescencia, el homenaje a Rob Reiner o la marcha de Pamela Anderson.
Sin embargo, hubo una escena que llamó mucho la atención y se convirtió en viral inmediatamente: las extrañas caras de Leonardo DiCaprio.
Durante una pausa publicitaria, el actor dedicó unas inteligibles palabras y gestos histriónicos a alguien que, por el momento, sigue siendo un misterio.
Lectores de labios aseguraron que la conversación iba sobre Las guerreras del K-Pop y todo parecía resuelto cuando Teyana Taylor, su compañera en Una batalla tras otra, dijo que estaba hablando con ella, aunque días después la actriz rectificó y dijo en The Tonight Show que no era ella con la que hablaba.
Ahora, el intérprete ha confesado a Deadline que "iba dirigido a un amigo, pero al final, ¿quién sabe si esa persona con la que estaba hablando querrá siquiera mencionar su nombre? Así que, como dice el protagonista de Una historia del Bronx: 'No soy una rata'".
En el vídeo señala, luego pone morritos y después hace el gesto de vigilarle con atención, seguido de un aplauso y risas. Nos quedaremos con las ganas de saber su identidad.
