Leonardo DiCaprio, sobre con quién hablaba en su momento viral de los Globos de Oro: "No soy una rata"

Los pasados Globos de Oro dejaron momentos muy comentado como el premio al joven Owen Cooper por Adolescencia, el homenaje a Rob Reiner o la marcha de Pamela Anderson.

Sin embargo, hubo una escena que llamó mucho la atención y se convirtió en viral inmediatamente: las extrañas caras de Leonardo DiCaprio.

Durante una pausa publicitaria, el actor dedicó unas inteligibles palabras y gestos histriónicos a alguien que, por el momento, sigue siendo un misterio.

Lectores de labios aseguraron que la conversación iba sobre Las guerreras del K-Pop y todo parecía resuelto cuando Teyana Taylor, su compañera en Una batalla tras otra, dijo que estaba hablando con ella, aunque días después la actriz rectificó y dijo en The Tonight Show que no era ella con la que hablaba.

Ahora, el intérprete ha confesado a Deadline que "iba dirigido a un amigo, pero al final, ¿quién sabe si esa persona con la que estaba hablando querrá siquiera mencionar su nombre? Así que, como dice el protagonista de Una historia del Bronx: 'No soy una rata'".

En el vídeo señala, luego pone morritos y después hace el gesto de vigilarle con atención, seguido de un aplauso y risas. Nos quedaremos con las ganas de saber su identidad.