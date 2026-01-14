El chiste de mal gusto sobre Sydney Sweeney que eliminaron de los Globos de Oro

Hace años que el humor es uno de los elementos primordiales en cualquier gala de premios de cine y monólogos como el de Ricky Gervais en los Globos de Oro son historia viva de la televisión.

Por eso, el anuncio de Nikki Glaser como presentadora de esta edición no fue una gran sorpresa. A fin de cuentas, es una de las mejores comediantes de Estados Unidos y era totalmente capaz de aportar ese extra de diversión a la ceremonia.

Ahora bien, no todos los chistes que había planteado en su monólogo pasaron el corte final. Sin embargo, no por ello ha querido que caigan en el olvido y Glaser ha compartido una de las líneas que tenía en mente para los Globos de Oro 2026.

Nikki Glaser en los Globos de Oro | Gtres

"Esta noche es una noche de celebración, pero no podemos ignorar que es un momento extraño en Hollywood", iba a decir en la gala a modo de presentación, tal y como ha revelado en el podcast The Howard Stern Show de Sirius XM.

"La gente no va al cine a ver cosas. Si no me creen, este año se estrenó una película donde Sydney Sweeney interpretó a una lesbiana que simplemente se paseaba en pantalones cortos diminutos durante dos horas y recaudó 14 dólares", comenta para contar el chiste que no pudo decir en directo.

El comentario hace referencia a la película Christie, con la que Sydney Sweeney pretendía iniciar una carrera hacia los Oscar. No obstante, se quedó a medio camino cuando la crítica y la taquilla sentenciaron a la cinta con un rotundo K.O.

Sydney Sweeney en Christy | Top Film Distribution - Gtres

Si bien este comentario no entró en el guion final de la ceremonia, Glasser sí dejó varios recados a múltiples estrellas de Hollywood, incluyendo al mismísimo Leonardo DiCaprio.

La gala se celebró sin contratiempos y los ganadores se llevaron sus respectivas estatuillas a casa. Y no, Sweeney no estuvo entre ellos.