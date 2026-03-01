José Ramón Soroiz desafía las barreras lingüísticas con su discurso en euskera al ganar el Goya a Mejor Actor por Maspalomas

El intérprete José Ramón Soroiz, Goya al Mejor Actor Protagonista por Maspalomas, ha asegurado al recibir el premio: "Me habéis hecho muy feliz y ojalá que todos los Vicentes del mundo también lo sean". Aquí puedes consultar la lista completa de los ganadores a los Goya.

En un discurso mayoritariamente en euskera donde ha asegurado que es "maravilloso" lo que le está pasando con la película Maspalomas.

"Creo que no se me olvidará nunca ni quiero que se me olvide", ha subrayado.

Maspalomas cuenta la historia de Vicente, un hombre de 76 años abiertamente gay, vivía con libertad en Maspalomas. Pero tras un accidente regresa a San Sebastián y entra en una residencia donde se ve obligado a ocultar su sexualidad.