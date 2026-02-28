La actriz Nagore Aranburu ha logrado este sábado el Premio Goya a Mejor Actriz de Reparto por Los Domingos, su primer galardón en su primera nominación por su papel de madre superiora del convento.

"Qué inicio, es muy emocionante esto. Quiero mandar un beso a las demás nominadas y quiero compartir esto con toda la comunidad de Los Domingos. Gracias por crear y creer en esta comunidad", ha señalado la actriz al recoger el Goya.

Aranburu Quiero se lo ha dedicado a todo el reparto porque es una "delicia" haber trabajado con ellos. "Lo quiero compartir y se lo quiero ofrecer al equipo, a nuestros cómplices del día a día, a esos con los que compartimos horas de furgo, muchas jornadas nocturnas y cortes para bocata. Para todos vosotros. Este Goya va a estar muy bonito en la estantería", ha indicado.

El discurso ha finalizado en vasco, reivindicando así el valor de una lengua tan única como lo es el euskera. Aranburu ha sido la primera ganadora de Los domingos en la 40 edición de los Premios Goya.