De Verónica Echegui a Fernando Esteso: El conmovedor In Memoriam de los Goya 2026 con homenaje a Robe

La 40 edición de los Premios Goya, que se han celebrado este sábado en Barcelona, han recordado a los artistas que han fallecido en los últimos meses.

En una gala marcada por los triunfos de Los domingos y Sirat, así como por la reivindicación, la diversidad lingüística, los mensajes de apoyo a Palestina y contra las guerras del mundo, no podía faltar el homenaje a los rostros de las estrellas que nos han dejado recientemente.

Han sido Belén Aguilera y Dani Fernández los encargados de actuar en directo de emocionar al público y a los espectadores. Los cantantes han versionado Si te vas, el tema de Robe, fallecido el pasado diciembre.

In Memoriam de los Goya 2026 | Gtres

Verónica Echegui, Fernando Esteso, Mariano Ozores, Encarinta Polo, Eusebio Poncela, Jimmy Shaw, Carmen Serre, Juan Margallo, Celso Bugallo, Siro Ouro, José Luis Cienfuegos, Manuel de la Calva, Manolo Zarzo, Víctor Agramunt, Francisco Aguado, Armando Aguirre, Enrique Alcalde, Teresa Alonso, Elena Calvo, Juan Luis Carrera, Antonio Castro, Adolfo Fernández o Rosario García, entre otros muchos, han formado parte del homenaje.

También se ha recordado al actor argentino Héctor Alterio, que murió el pasado año a los 96 años. Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, Malena y Ernesto.

Junto a ellos, han destacado nombres como los del director de fotografía Juan Mariné o el escritor Mario Vargas Llosa,