Así habría sido el discurso de la viuda de Chadwick Boseman en los Oscar si el actor hubiera ganado

La muerte de Chadwick Boseman en agosto de 2020 fue un impacto para todos sus fans y la industria cinematográfica. El actor mantuvo una batalla contra el cáncer de colón que el gran público desconocía, dejando un hueco que aun Marvel no ha podido llenar.

Aunque no pudo verlo en vida, Boseman recibió una nominación al Oscar a Mejor actor principal de forma póstuma en la edición de 2021 por su trabajo en La madre del blues. Finalmente, el ganador en aquella gala fue Anthony Hopkins por El padre, el cual le dedicó su premio.

Cinco años después, la viuda de Chadwick, Simone Ledward-Boseman, ha compartido el discurso que habría leído en los Premios de la Academia si su difunto marido hubiera recibido el galardón.

"Jamás dejaré de agradecerle a Dios por ti. Gracias al Altísimo. Gracias, Carolyn y Leroy Boseman [los padres de Chadwick], y a sus madres, y a las madres de sus madres. ¡Qué pureza! ¡Qué honestidad! ¡Qué dolor! ¡Qué papel! ¡Qué trabajo! ¡Qué humanidad tan hermosa y compleja! ¡Qué coraje, valentía, audacia, honestidad, compromiso, humanidad, fortaleza! Un espíritu que se negó a rendirse a la desesperación. ¡Qué actor! ¡Qué artista! ¡Qué reparto! ¡Qué equipo! ¡Qué visión! ¡Gloria al Dios Altísimo! ¡Larga vida al Rey!", decía el discurso de Ledward-Boseman según le ha contado a Hollywood Reporter.

Chadwick Boseman y Simone Ledward-Boseman | Getty Images

Para este mismo medio, el director Steven Soderbergh, que produjo la ceremonia de 2021, contó que estaba convencido de que Boseman ganaría. De hecho, cambió el orden habitual de la gala y en lugar de terminar con Mejor Película, estos Oscar terminarían con Mejor Actor.

"La idea era que si Chadwick ganaba y su viuda subía al escenario a hablar, no habría nada más que decir después", reveló Soderbergh.