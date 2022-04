Amy Schumer revela el chiste que le censuraron sobre Alec Baldwin en los Oscar

Las actuaciones de los presentadores en los Oscar no ha pasado desapercibida para el gran público. Chris Rock estuvo directamente en el ojo del huracán, cuando un chiste suyo sobre la alopecia de Jada Pinkett provocó la ira de Will Smith.

Entonces, a parte de la condena a la violencia del actor, muchos de cuestionaron la broma que hizo el cómico sobre la enfermedad autoinmune que tiene Jada. Seguidamente, fuentes cercanas a Rock aseguraron que no tenía malicia y que no sabía nada de su alopecia.

Pero no fue el único, pues una de las presentadoras principales de la gala, Amy Schumer, también fue criticada por su peculiar humor. Los espectadores advirtieron sobre un segmento en el que parecía verse a una Kirsten Dunst ninguneada por la humorista y que a Jesse Plemons, su marido, no le hizo ni pizca de gracia.

Al parecer, todo estuvo ensayado y las caras de pocos amigos de Plemons y Dunst se deben a los grandes actores que son. Sin embargo, ahora Schumer se ha referido al chiste que no le dejaron hacer esa noche. Y es que sí hubo algunos límites.

El momento incómodo de Amy Schumer y Kirsten Dunst en los Oscar | Getty

El objeto del chiste no era otro que Alec Baldwin. El actor fue el triste protagonista del tiroteo mortal en el set de 'Rust' que le costó la vida a Halyna Hutchins, directora de fotografía del film.

"Quiero contar, sobre estos chistes de los Oscar, que mi abogado dijo que no los hiciera: 'No se lo digas a nadie y no te enfades conmigo'", reveló en su show el pasado 2 de abril en el Mirage Theatre de Las Vegas, a través de The Hollywood Reporter.

Alec Baldwin | Getty Images

"¿'No mires arriba' es el nombre de una película? Sería mejor no mirar por el cañón de la escopeta de Alec Baldwin", dijo la actriz. "No se me permitió decir nada de eso, pero puedes subir y abofetear a alguien".

Por tanto, Schumer tuvo la prudencia de consultar antes su guion. Ya que Chris Rock reveló en el pasado que no acostumbraba a hacerlo por miedo a que le censuraran. Mientras, la cómica siguió criticando a Will Smith. "De repente, Ali estaba subiendo", comparó Schumer con el boxeador Muhammad Ali. "Solo un maldito fastidio. Todo lo que puedo decir es que fue realmente triste, y creo que dice mucho sobre la masculinidad tóxica", apuntó.

