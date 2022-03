Junto al impactante incidente entre Will Smith y Chris Rock, que marcó la pasada gala de los Oscar, los espectadores se han preguntado por la historia en común de ambos. Y es que, para muchos, el ataque del actor hacia el cómico fue desmesurado.

En el historial de ambos figuran episodios anteriores de tensión, como el vivido en 2016 cuando Rock se burló de los Smith y el intento de boicot a la edición de los Oscar de ese año por parte de Jada Pinkett. Asimismo, esto se une a los rumores que apuntan a una posible relación a amorosa entre Chris Rock y la actriz en el pasado.

Siendo finalmente esto veraz o no, lo cierto es que la relación entre los actores no era la misma que hace décadas cuando el humorista comparó el rapado de Jada con el de la Teniente O'Neil, sugiriéndola que protagonizara la secuela. Ante la evidente cara de desaprobación de Jada, Will Smith saltó a responderle con la famosa bofetada cuyos detalles puedes ver en el vídeo de arriba.

El momento de Chris Rock y Will Smith en los Oscar | Cordon Press

"Solo era una broma de la 'Teniente O'Neil'", dijo un incrédulo Rock. Ahora, según cita TMZ, unas fuentes le han revelado a este medio que Chris Rock no sabía de la enfermedad autoinmune de Jada que le produce alopecia: "Chris no tenía idea de que Jada tenía alopecia y él no tiene ni una pizca de maldad en su cuerpo".

Tras el incidente, el cómico se quedó "conmocionado y desconcertado", según esta fuente cercana a su persona, y se fue directamente a su camerino para luego asistir a una fiesta post Oscar.

Ante esto, surgió la duda de si la Academia era consciente de la broma que dijo Chris Rock. En estas galas existe un guion previo que se ensaya, pero el cómico advirtió en el pasado que él no consultaba sus chistes con los organizadores por si se los rechazaban.

"Cuando estoy presentando un programa, siempre digo 'dime lo que no puedo decir'. Luego escribo chistes al respecto, y nunca se los enseño, porque si no, dirán que tampoco puedo decir eso. Incluso en los Oscar nunca ven los chistes. Les prometo que no diré tacos, y tienen una lista de cosas que no puedo decir", reveló.

Jada Pinkett, Chris Rock y Will Smith | Getty

La vez en la que Chris Rock produjo un documental sobre el cabello de las mujeres afroamericanas

Las voces que defienden a Chris Rock y su aparente ingenuidad con su chiste sobre Jada Pinkett, apuntan a un título: 'Good Hair'. Este documental lo produjo y lo presentó el actor en 2009 que pretendía contextualizar la importancia del pelo entre las mujeres negras.

Entre los temas que abordaba, destaca los problemas de identidad cultural entre las mujeres afroamericanas que ansían un cabello largo y liso. Todo ello en clave de humor que fue proyectado en Sundance.

Seguro que te interesa

Will Smith pide perdón a Chris Rock y se avergüenza de su comportamiento en los Oscar: "Fue inaceptable"