Alec Baldwin quiere terminar de rodar 'Rust', tras el tiroteo que acabó con la vida de Halyna Hutchins

Alec Baldwin se encuentra en plena batalla judicial, enfrentándose a la demanda por conducta negligente que puso la familia de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció en el fatal tiroteo.

Sin embargo, Alec Baldwin sigue defendiendo su inocencia, y denuncia que las demandas estaban motivadas por cuestiones económicas.

Alec Baldwin quiere terminar de rodar 'Rust'

Durante la sesión del juicio del pasado viernes 11 de marzo, Alec Baldwin contó que tomó la iniciativa de hablar con el director de la película, Souza, y al elenco principal para continuar con el rodaje de 'Rust' como homenaje a Halyna Hutchins.

También intentó llegar a un acuerdo con el viudo de la fallecida, Matthew Hutchins, para que él y su hijo de tan solo 9 años fueran recompensados económicamente.

Tal y como apunta Variety, a Alec Baldwin le tomó mucho tiempo y esfuerzo convencer a todos los participantes para que la película siguiera adelante.

Según contó en el juicio, Baldwin tuvo dos conversaciones telefónicas con Matthew Hutchins en enero, en las que habló sobre el acuerdo propuesto. La idea era compensar a Hutchins utilizando una combinación del dinero del seguro y una parte de los beneficios que generara la película en taquilla.

"Dependiendo del éxito de 'Rust', después de su finalización y lanzamiento, este componente adicional del acuerdo probablemente equivaldría a millones de dólares", afirmó durante el juicio.

Sin embargo, los planes de Alec Baldwin para completar la película no están del todo claro, ya que tal y como recogen los documentos del juicio, este acuerdo se habló antes de que la familia interpusiera la demanda.

Por lo que los planes para completar 'Rust' y canalizar sus ganancias a un fondo para el beneficio de Hutchins y su hijo, lamentablemente se han derrumbado como resultado de la demanda y estas declaraciones públicas.

Alec Baldwin insiste en su inocencia

El actor continúa fiel a su versión, y asegura que él no es responsable del accidente. Según las declaraciones que The New York Times ha podido obtener del equipo legal de Alec Baldwin, el actor justifica que él tan solo seguía las indicaciones que le estaba dando la propia Halyna Hutchins.

Además, ante esta demanda, ha querido escudarse en una cláusula de su contrato de trabajo que lo exime de cualquier responsabilidad financiera frente al accidente.

