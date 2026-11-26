En mayo de 1989, cuando Rob Lowe viajaba al Festival de Cine de Cannes para presentar Bad Influence, un escándalo mediático estuvo a punto de acabar con su carrera.

Se trataba de la filtración de un vídeo sexual de 24 minutos grabado en julio de 1988 en Atlanta (la noche previa a la Convención Nacional Demócrata) en el que el actor, que entonces tenía 24 años, aparecía desnudo manteniendo relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol con dos mujeres a las que había conocido en el Club Rio, una de las cuales tenía 16 años.

A los 62 años, el intérprete ha decidido abordar abiertamente aquel episodio en el documental de Netflix Rob Lowe: The Outsider, en Netflix.

Según su testimonio, todo comenzó por la afición de Lowe a grabar su día a día con una de las primeras cámaras de vídeo comerciales, un dispositivo que calificó como "revolucionarias para mí": "La idea de poder llevar una cámara a todas partes era genial. Documenté el partido de los Atlanta Braves, mis viajes al aeropuerto, todo. Si lo hacía, lo grababa. Hice una gran gira de prensa para About Last Night por toda Europa. Lo grabé todo. Fue increíble poder documentar todo lo que hago en mi vida, y gran parte de lo que hacía era en la cama".

Tras aquel verano europeo, el actor atravesó un bache profesional con Illegally Yours, dirigida por Peter Bogdanovich, cuyo rodaje fue cancelado por el estudio antes de terminarse de forma irregular: "Pero terminaron la película. Más o menos. Esta película fue un desastre. Me metió de lleno en la cárcel de las estrellas de cine".

Rob Lowe | Gtres

"No me gusta cómo está mi vida personal... ni cómo está mi carrera. No me sale nada. No pasa nada. No puedo encontrar otra película. Fue entonces cuando me dediqué a la política", añadía, explicando cómo ese verano de 1988 hizo campaña por Michael Dukakis en las elecciones presidenciales y habló en la Convención Nacional Demócrata: "Para mí, fue una forma de vivir una vida diferente. La gente se alegraba de verme. No hay críticas negativas. Yo era un verdadero creyente, el más convencido de todos".

Después de aquella etapa política, Lowe rodó Bad Influence (thriller neo-noir estrenado en 1990 junto a James Spader y dirigido por Curtis Hanson, donde además se reencontró con Sheryl Berkoff, su actual esposa), pero justo antes del lanzamiento estalló la crisis por la grabación de Atlanta.

"No pretendo reescribir la historia, pero estábamos en un bar para mayores de 21 años. Soy un actor de cine conocido y tuve que mostrar mi identificación para entrar. No tenía ni idea de que una de las chicas era menor de edad", afirmaba Lowe.

El intérprete también reveló en el documental que le robaron la grabación y que intentaron extorsionarlo antes de su difusión pública: "Me robaron la cinta. Sabía que existía la posibilidad de que se filtrara. Me pedían mucho dinero para intentar que la grabación no saliera a la luz, y yo no estaba dispuesto a ceder al chantaje. Vaya, les di una lección, ¿verdad?".

El golpe mediático le sorprendió en plena promoción internacional de Bad Influence, una película que sigue considerando "una de mis mejores películas": "Fue allí donde me dijeron que yo era el protagonista de la noticia".

Siguiendo las recomendaciones de especialistas en comunicación de crisis, optó por guardar silencio: "Los mejores de Hollywood me aconsejaron que no me defendiera, así que no lo hice, porque ellos son los expertos".

Rob Lowe en 2026 | Cordon Press

Aquel escándalo lo llevó a encerrarse en su domicilio durante el periodo más "aislado" de su vida: "Cuando todo empezó a estallar a mi alrededor, simplemente me refugié. Me quedé en casa. No salí de casa. Los Lakers estaban en la final y yo tenía asientos en primera fila, pero no fui a ver el partido".

Su hermano Chad Lowe confirmó en el documental la preocupación familiar durante aquellas semanas: "Estaba tan aislado que no estaba seguro. Solo oía que le estaba afectando mucho y que no contestaba las llamadas. Y eso no era normal, no poder contactar con él".

En el plano legal, aunque la edad de consentimiento en Georgia estaba fijada entonces en los 14 años, la legislación federal establecía los 18 años como mínimo para grabaciones sexualmente explícitas.

Lowe no fue acusado de ningún delito ni se presentaron cargos penales en su contra, pero aceptó cumplir 20 horas de servicio comunitario para evitar acciones legales más severas y la madre de la adolescente interpuso una demanda civil por daños y perjuicios que se resolvió extrajudicialmente.

Con el tiempo, el protagonista de The Outsiders afrontó las preguntas de la prensa y aceptó presentar Saturday Night Live para reírse de sí mismo: "Y funcionó. Estaba dispuesto a ponerme en primera fila y recibir las críticas por unas buenas risas. Y no era una rehabilitación. Para mí, lo importante era poder presentar Saturday Night Live, algo que siempre había querido hacer".

En el mismo documental, su amiga de la familia Gwyneth Paltrow, también recordó la fama de seductor que tenía el actor en aquella época: "La gente simplemente quería acostarse con Rob Lowe. Nunca me acosté con Rob Lowe, para que conste, ¡porque él se ha acostado con todo el mundo!".

Más allá de aquel episodio, Lowe relanzó su carrera con títulos como Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), The West Wing (2001) y Behind The Candelabra (2013).