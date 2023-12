Ves The Holiday todos los años y no sabías que Kate Winslet y Rufus Sewell (su jefe) fueron pareja antes

Con las fiestas y el espíritu navideño flotando a nuestro alrededor, ha llegado esa época para disfrutar de un momento de sofá y manta con una taza calentita y una buena película temática.

The Holiday se ha ganado con los años el título de clásico navideño moderno, y las historias de Kate Winslet y Cameron Diaz siguen enamorando a los fans cada Navidad.

Desde su estreno en 2006 han seguido descubriéndose detalles sobre la comedia romántica, y probablemente no sabías este dato sobre los personajes de Iris y Jasper.

Kate Winslet y Rufus Sewell en The Holiday | Universal Pictures

Kate Winslet interpreta a Iris y está perdidamente enamorada de su jefe, Jasper Bloom, al que dio vida el actor británico Rufus Sewell. Y curiosamente Kate y Rufus salieron en la vida real, varios meses en 1995.

La química que tienen sus personajes (y la complicada dinámica de pareja entre ellos) toma otro cariz al saber de su historia previa, y que llevaban años sin verse.

Sin embargo, Winslet aseguró a The Irish Examiner que el reencuentro fue "totalmente amigable". "No le había visto desde hacía mucho tiempo pero quedamos como amigos. Estuvo completamente ok", contó entonces la actriz.

Cuando ambos salieron juntos Kate estaba a punto de rodar Titanic (y cambiar su vida para siempre).