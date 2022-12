¿'The Holiday' es tu peli navideña favorita? Ahora te puedes quedar en la casa de Kate Winslet por Airbnb

'The Holiday' es una de esas películas románticas ambientadas en las fiestas que ha sobrevivido al paso del tiempo convertida en uno de los clásicos navideños de la cultura popular.

En esta época es imposible resistirse a volver a visitar el cambio de vida de Kate Winslet y Cameron Diaz (en uno de sus últimos papeles) cuando se intercambian sus casa por Navidad.

Ahora que además los rumores de que 'The Holiday' podría tener una secuela no paran de circular por las redes sociales, no hay nada mejor para el mood de las fiestas que imaginarse en ese acogedor 'cottage' del countryside inglés de Kate Winslet con un chocolate caliente y la chimenea (y un Jude Law también ayuda).

Cottage en 'The Holiday' | Airbnb

Pues tenemos que decirte que ahora es posible, y es que su casita se puede alquilar en Airbnb. Honeysuckle Cottage se encuentra en un pueblecito alejado de Surrey, Inglaterra (recordemos los tacones de Cameron Diaz sufriendo por llegar) y puedes encontrarla para un alquiler vacacional.

El interior es tal cual lo recuerdas; su chimenea, sillones blanditos, mantas... eso sí, no sabemos cuánto de verdad será que te puede enterrar en nieve. Puedes ver el anuncio aquí.

La casita de 'The Holiday' | Airbnb

Sin embargo, como avisa el anuncio, esta es la casa en la que se inspiró la película, no la localización exacta donde rodaron, pues fue replicada en un estudio. Tampoco deberíamos esperar que asomen por allí alguno de los personajes, aunque siempre se puede soñar.