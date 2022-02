Anna Chlumsky habla de lo extraño que es que la sigan reconociendo por su papel en 'Mi chica'

Anna Chlumsky alcanzó la fama cuando solo era una niña. En 1991 protagonizó 'Mi chica' junto a Macaulay Culkin, una película con la que todos, repito todos, lloramos.

Pero han pasando muchos años desde entonces y Anna ha tenido otros éxitos en su carrera. Nada de eso parece importar en la memoria de la gente, y a la actriz le resulta "realmente extraño" que la sigan reconociendo por ese papel.

La relación que Chlumsky ha mantenido con su profesión ha sido un tanto tortuosa. Cuando cumplió los 18 dejó radicalmente de actuar y más tarde contó que para ella había sido un auténtico "trauma" ser una estrella infantil. Pero años decidió volver a ser actriz y nunca más ha dejado de hacerlo.

Al ser preguntada sobre si estaba cansada de hablar de 'Mi chica', su respuesta para Elle es clarísima. "Sí, sin duda. ¿Alguna vez te has cansado de hablar de esa obra de teatro que hiciste cuando tenías 10 años? A pesar de que han pasado 30, la gente quiere seguir hablando de ello. Es realmente extraño. Solía pensar que era perezosa, pero ahora tengo que pensar que hay algo más".

Una adivina le hizo volver

Ahora puedes ver a Anna Chlumsky actuando en '¿Quién es Anna?', la miniserie de Netflix que narra la increíble historia de una chica que engañó a todos haciéndose pasar por la hija de un multimillonario y que llegó a codearse con la élite neoyorkina. No te pierdas el avance en el vídeo de arriba.

Pero la historia de cómo convencieron a Anna Chlumsky para que volviera también es rocambolesca. Después de haber abandonado la actuación a los 18, una adivina la convención de que su carrera como actriz no había terminado.

"Ella me dijo '¿Eres la chica de 'Mi chica'?'" cuenta Chlumsky. "Y pensé, 'Maldita sea, ¿hoy también?' Y luego ella me dijo: 'Espera. No has terminado. Tienes que seguir haciéndolo".

Sinopsis de 'Mi chica'

Puede que no te acuerdes de qué iba 'Mi hija'. Aquí tienes su sinopsis. Veda es una niña obsesionada con la muerte: su madre ha muerto y su padre dirige una funeraria. Como está enamorada de su profesor de inglés, se apunta en verano a unos cursos de poesía sólo para impresionarle. Thomas J., su mejor amigo, es alérgico a las abejas. El padre de Veda contrata a Shelly, una experta maquilladora, y pronto se enamora de ella, pero la niña intentará torpedear la relación.