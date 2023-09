10 estrellas de Hollywood que no sabias que estaban retiradas

Desde que en 2015 dirigiese su primera película, 'Ithaca', en la que también aparecía delante de la pantalla, Meg Ryan había estado retirada de la interpretación de forma voluntaria. La protagonista de comedias románticas clásicas de los ochenta y noventa como 'Cuando Harry encontró a Sally', 'City of Angels' y 'Tienes un e-mail' aseguró en una conversación con Gwyneth Paltrow que cada vez le apetece menos ser famosa.

Sin embargo, pronto saldrá de su retiro por un nuevo proyecto en el que también es directora y actriz, una película romántica titulada What Happens Later en la que David Duchovny ('Expediente X') le da la réplica y puedes ver el tráiler arriba. Pero, a diferencia de Ryan, son muchas las estrellas de Hollywood que un día lo fueron todo y que hoy prefieren estar en su casa tranquilitas haciendo crochet o dedicándose a otros quehaceres.

Cameron Diaz

Cameron Diaz | Getty Images

La reina del retiro de Hollywood es, sin duda, Cameron Diaz. La reina de la comedia, con títulos como 'Algo pasa con Mary', 'La boda de mi mejor amigo' o 'Los Ángeles de Charlie' a sus espaldas, dejó de ser actriz en 2014 tras 'Annie'. En una entrevista que le hicieron en Entertainment Weekly en 2018 para recordar 'La cosa más dulce', Diaz aseguró: "Estoy literalmente no haciendo nada. Es tan increíble. Estoy totalmente fuera. Estoy semi-retirada. De hecho, estoy jubilada". Casada con el músico Benji Madden y con una hija de cuatro años, prefiere dedicarse a la vida familiar. Eso sí, hace poco se ha sumado al elenco de una película de Netflix, 'Back in action' (algo así como "vuelta a la acción", lo cual le va como anillo al dedo), aunque asegura que después de ese trabajito volverá otra vez a su vida de jubilada porque no le gusta pasar mucho tiempo separada de su hija.

Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. en 'Navidad contigo' | Netflix

Otra estrella de los noventa que anda casi retirado es Freddie Prinze Jr. ('Alguien como tú', 'Sé lo que hicisteis el último verano'), actualmente ligado a la profesión sobre todo como actor de voz (le has podido oír en 'Star Wars Rebels' o 'La remesa mala'). En 2014, contó que perdió la ilusión por ser actor después de participar en la serie '24': "Fue terrible. Odié cada momento. Kiefer [Sutherland] era el tipo menos profesional del mundo. Creo que todos los que han trabajado con él han dicho eso... Yo solo quería dejar el negocio después de aquello. Así que simplemente paré". Lo curioso es que Freddie tenía otra pasión a la que aferrarse: la cocina. En efecto, ha publicado varios libros de recetas, así que si era tu crush en los noventa, ahora puedes aprender a cocinar con él.

Matthew Fox

Matthew Fox promocionando 'Guerra Mundial Z' | Getty

Durante los años que duró 'Perdidos', hubo quien creyó que Matthew Fox tenía el potencial para convertirse en el siguiente gran hombre de acción de los blockbusters yanquis. Sin embargo, aquello no llegó a cuajar, tal vez por falta de carisma o tal vez porque, como señalaban algunas personas que trabajaron con él (entre ellos su compañero de rodaje Dominic Monaghan), era un tipo problemático. Sea como fuera, tras su participación en el film 'Bone Tomahawk' en 2015, Fox decidió retirarse: aseguró que le apetecía más pasar sus días en su rancho de Oregón dando paseos en avioneta y que nunca le había gustado demasiado su profesión. No obstante, el año pasado cogió un papel en una miniserie, 'Last Light', y tiene pendiente de estreno otra, 'C*A*U*G*H*T'. Los depósitos de los aviones privados no se llenan solos.

Tobey Maguire

Tobey Maguire en el estreno de 'Babylon' | Getty

Cuando Tobey Maguire hizo su cameo en SpiderMan Sin Camino a Casa, llevaba siete años sin ponerse delante de una cámara. El otrora Peter Parker, que también tuvo éxito con 'Las normas de la casa de la sidra' o 'Jóvenes prodigiosos', se retiró durante un largo tiempo de la interpretación aunque no del cine: se interesó más por el rol de productor, participando en cintas como 'El caso Fisher' o 'Babylon' de Damien Chazelle, en la que también tenía un papel secundario.

Las hermanas Olsen

Ashley y Mary Kate Olsen | Getty

Antes de que Elizabeth Olsen se hiciese famosa como Wanda Maximoff en el universo Marvel, fueron sus hermanas mayores, Ashley y Mary-Kate, las que conquistaron a la audiencia global gracias a su tierno papale de Michelle Tanner en 'Padres forzosos'. Trabajaron muchísimo en los noventa y principio de los 2000 e, incluso, fundaron su propia productora, Dualstar. Pero después dejaron de tener interés en la interpretación y reconducieron sus carreras hacia otra pasión: la industria de la moda. No fueron pocos los intentos para que aparecieran en la secuela de la serie que las hizo famosas, 'Madres forzosas', en la que luego se convirtió en una broma recurrente la ausencia de Michelle.

Emma Watson

Emma Watson en su última alfombra roja | Getty

Después de encarnar a Hermione Granger en la saga 'Harry Potter' y a Bella en el hipertaquillazo de Disney de acción real, la cuenta bancaria de Emma Watson debe tener tantos ceros como para jubilarse cuando quiera. Y desde que hiciese 'Mujercitas' en 2019, mucho se ha hablado sobre si está retirada o no. Lo cierto es que no descarta volver a la pantalla aunque ha estado más centrada en su vida personal y en el activismo ("menos alfombras rojas y más reuniones de conferencias", declaró una vez). En mayo de este año dio una entrevista en la que explicó que se sentía enjaulada dentro del sistema de Hollywood: "Ponerse delante de una película y que todos los periodistas puedan decir: '¿En qué coincide esto con tu punto de vista?'. Fue muy difícil tener que ser la cara y el portavoz de cosas en las que yo no participaba en el proceso". También ha acabado lanzando una marca de bebida alcohólica con su hermano, Alex Watson.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis | Getty Images

No cabe duda de que Daniel Day-Lewis es uno de los mejores actores que ha existido, aunque a día de hoy no tiene mucho interés en ejercer. Su último trabajo, 'El hilo invisible' de Paul Thomas Anderson, fue en 2017 y habían pasado cinco años desde su anterior trabajo, 'Lincoln', película por la que consiguió su tercer premio Oscar. Declaró que ya no le encontraba valor a su trabajo y que prefería dedicarse a explorar el mundo. Sin embargo, no es la primera vez que Day-Lewis se retira: en 1997 dejó Hollywood para convertirse en zapatero en Italia, hasta que Martin Scorsese le convenció para volver, en el año 2000, para 'Gangs of New York'. ¿Volverá algún día el actor a encontrar la chispa con un nuevo proyecto?

Robert Redford

Robert Redford | Vertigo Films

'Dos hombres y un destino', 'Todos los hombres del presidente' o 'Memorias de África' son solo unos pocos de los muchos títulos que componen la filmografía del mítico Robert Redford, quien en 2018 confirmó que 'The Old Man & The Gun' sería su último trabajo como actor (aunque su último crédito, en realidad, es un cameo en 'Vengadores: Endgame'). Con 87 años, pasa sus días tranquilamente en su rancho de Provo, en el que cría caballos como afición. Eso sí, dijo que se arrepentía de haber anunciado su retiro porque "nunca se sabe".

Bridget Fonda

Peter Fonda y su hija Bridget Fonda | Getty

Aunque a muchos no les sonará su nombre, Bridget Fonda trabajó muchísimo en los años noventa, con apariciones que van desde 'El padrino III' hasta 'Jackie Brown' de Tarantino, pasando por 'Singles' de Cameron Crowe. También era famosa por su apellido: es la hija de Peter Fonda, sobrina de Jane Fonda y nieta de Henry Fonda. Su último trabajo interpretativo fue en 2002 con 'Snow Queen', una tv movie de Hallmark que versionaba la reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Un año después, se casó con el prolífico compositor de bandas sonoras Danny Elfman y decidió centrarse en su vida familiar. Ese año también tuvo un accidente de tráfico en el que se fracturó una vértebra, así que eso quizás también influyó en su decisión.

Portia de Rossi

Portia de Rossi | Gtres

La serie 'Scandal', donde interpretó a Elizabeth North, fue uno de los últimos papeles de peso de Portia de Rossi, quien anunció en el programa televisivo de su esposa, Ellen Degeneres, que se había retirado de la interpretación en 2018. Sin embargo, puso una excepción a su decisión: si alguien decide hacer más temporadas de la comedia 'Arrested Development', allí estará la primera.