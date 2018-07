Series que dicen adiós en 2017: de 'Sense8' a 'The Vampire Diaries'

Son muchas las series que dicen adiós este 2017 y en Objetivo TV hemos querido rendirles un homenaje. La cancelación de 'Sense8' y su capítulo final, el final de 'Pretty Little Liars' (aunque regrese con un 'spin off'), la gran sorpresa final en el atraco de 'La casa de papel', el romance de Elena y Damon en 'The Vampire Diaries' (sus actores continúan quedando) y muchos momentos más que estas series nos han dejado.