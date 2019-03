Sorpresa: 'Pretty Little Liars' tendrá un 'spin-off'

Han pasado unos meses desde que los fans se despidieran de 'Pretty Little Liars' para siempre. Un final en el que por fin se desveló la identidad de A.D.

Ahora, la cadena Freeform ha encargado el capítulo piloto de 'Pretty Little Liars: The Perfectionists'. Este 'spin-off' estará basado en el libro de Sara Shepard que está siendo adaptado por la showrunner I. Marlene King. Como protagonistas en la ficción estarán Janel Parrish y Sasha Pieterse, retomando sus papeles de Mona Vanderwall y Alison DiLaurentis en 'Pretty Little Liars'.

"En Freeform estamos comprometidos a ofrecer un espectáculo que se convierta en la parte de la vida de nuestros espectadores. 'Pretty Little Liars' fue un fenómeno cultural por lo que no es de extrañar que los fans quieran más" ha asegurado Karey Burke, ejecutiva de programación del canal.

I. Marlene King también se ha pronunciado sobre esta nueva ficción. "Estoy más que emocionada de continuar mi colaboración con Sara Shepard, Alloy, Freeform y Warner Horizon. Tengo muchas ganas de enseñarles a nuestros fans, y a Sasha y Janel, un nuevo mundo de emociones en Beacon Heights", ha asegurado la showrunner, en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter.

"Todo sobre la ciudad de Beacon Heights parece perfecto, desde su universidad de primer nivel hasta sus residentes. Pero nada en Beacon Heights es lo que parece. Ser perfecto conduce al primer asesinato del pueblo. Detrás de cada perfeccionista hay un secreto y una mentira". Así ha presentado Freeform la nueva serie basada en 'Pretty Little Liars'.