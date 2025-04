Así marcó Robin Williams a su hijo en Señora Doubtfire, Matthew Lawrence, del que aprendió la mayor lección de vida: "Nunca lo olvidaré"

Robin Williams siempre será recordado por sus inolvidables interpretaciones en películas como El club de los poetas muertos (1989) o Señora Doubtfire (1993). Su suicidio en 2014, a los 63 años, dejó un profundo vacío en Hollywood, donde aún se le recuerda con cariño.

Tras su muerte, Lisa Jakub, quien interpretó a su hija en Señora Doubtfire, recordó con emoción el gesto que el actor tuvo con ella cuando fue expulsada de su colegio. En la película, Williams dio vida a un padreque, tras perder la custodia de sus hijos al divorciarse, se disfraza de niñera para poder estar cerca de ellos.

Robin Williams y Lisa Jakub en Señora Doubtfire | Cordon Press

Ahora ha sido Matthew Lawrence, su otro hijo dentro de la ficción, quien ha querido recordar cómo fue compartir set con alguien como Williams.

"No me di cuenta entonces, pero en ese momento, allí en el set de Señora Doubtfire, esos seis u ocho meses fueron la mayor lección que alguien puede tener cuando se trata de hacer películas y ser artista", afirma Lawrence a Entertainment Weekly.

"Y además de todo eso, tienes la oportunidad de estar cerca de Robin Williams, y él se interesa de verdad por ti, como solía hacer con las personas. Pero, en particular, se interesó mucho por mí", continúa.

Tenía solo 13 años cuando compartió pantalla con Williams, pero aquella experiencia le dejó enseñanzas que aún conserva. Más allá del set, recuerda cómo el actor le enseñó "el tipo de compasión que debes tener por las personas" y la importancia de "no juzgar hasta que te pones en el lugar del otro".

Robin Williams en 'Señora Doubtfire' junto a los actores que hicieron de sus hijos | 20th Century Fox

"Él realmente definió lo que significa ser un verdadero artista para mí", explica Lawrence. "He trabajado con grandes personas, pero él fue, sin duda, el artista más brillante con el que he trabajado. Pero además de eso, teníacompasión, humildad y también lidiaba con sus propias dificultades".

Lawrence también se acuerda de cómo el actor se abrió con él confesándole la difícil situación que estaba afrontando con las drogas: "Realmente me explicó su vida, me involucró y me enseñó no solo sobre lo que pasa frente a la cámara, sino también sobre lo que pasa detrás de ella, y cómo sentía que las sustancias empeoraban aún más el funcionamiento de su cerebro".

"Se sinceró mucho conmigo, y nunca lo olvidaré", revela. "Había veces que me agarraba y me decía: 'No te metas eso en el cuerpo. Si pudiera retroceder en el tiempo y decírmelo a mí mismo, por eso te lo digo: No te metas eso en el cuerpo'".

"Es una verdadera lástima que no esté con nosotros. No pasa un día sin que escuche su voz. Incluso desearía, ahora con la inteligencia artificial, ir a su familia y preguntarles: ¿Me permitirían usar su voz para alguna forma de expresión creativa? Porque la escucho todos los días, en mi cabeza", concluye.