La hija mayor de Robin Williams en Señora Doubtfire recuerda el emotivo gesto del actor tras ser expulsada del colegio

Han pasado 10 años de la muerte de Robin Williams, uno de los actores más queridos de las últimas décadas por películas como El club de los poetas muertos, Hook, Aladdin, Jumanji, El indomable Will Hunting o Señora Doubtfire, de la que se cumplen por increíble que parezca 31 años de su estreno.

La cinta de Chris Columbus fue todo un éxito y ganó dos Globos de oro a Mejor película de comedia y a Mejor actor de comedia para Williams en el papel de un padre divorciado que ha de encontrar trabajo para recuperar la custodia de sus tres hijos, a cargo de su exmujer. Entonces, se le ocurre la idea de convertirse en la niñera de ellos sin que nadie lo sepa.

Los hermanos en la ficción fueron interpretados por Lisa Jakub, Matthew Lawrence y Mara Wilson. Ahora, tres décadas después del estreno, los actores se han reunido en el podcast que tiene Lawrence con su hermano, en el que han recordado la figura de Williams y lo mucho que les inspiró.

Durante la charla, Jakub, de 45 años, contó cómo el actor le defendió tras ser expulsada de su colegio en mitad del rodaje de la película, ya que para dar vida a Lydia Hillard, debía estar cuatro meses sin poder asistir a clase.

"Llevábamos un par de meses grabando y mi colegio en Canadá envió una carta diciendo: 'Esto ya no funciona para nosotros. No vuelvas'. Estaba devastada", aseguró. "Fue muy desgarrador porque, ya sabes, tenía esta vida que era muy inusual y eso era lo único normal", añadió.

A la actriz le afectó mucho al ánimo y Williams se dio cuenta: "Me preguntó qué estaba pasando. Se lo expliqué y escribió una carta a mi director diciéndole que quería que reconsideraran esta decisión y que yo solo estaba tratando de continuar con mi educación y mi carrera al mismo tiempo y que por favor si podían apoyarme en esto".

Robin Williams y Lisa Jakub en Señora Doubtfire | Cordon Press

Aunque los esfuerzos de Williams fueron en vano y al final el director no lo reconsideró. "Recibió la carta, la enmarcó, la puso en la oficina y no me pidió que volviera".

No fue la única a la que ayudó el intérprete, pues Lawrence también confesó que Williams escribió una carta de recomendación para ayudarlo a acceder a la Universidad del Sur de California.

Cabe recordar que en ocasiones anteriores, Lawrence ha señalado cómo Robin le convenció para dejar las drogas.

O a la propia Jakub, a la que le habló de su depresión y sus adicciones, además de advertirla sobre el consumo de sustancias ilegales.