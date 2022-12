¿Recuerdas a los niños de 'Love Actually'? Así han crecido 20 años después y a él le has visto en muchas cosas

'Love Actually' se ha convertido en todo un clásico ideal para ver cada navidad desde que se estrenó en 2003. Las historias de amor entrecruzadas de la película han conseguido robar el corazón a muchos. Y es que la ficción sabe mostrar a la perfección las diferentes formas de amar, de saber dejar ir una historia rota y de comenzar nuevas etapas.

Sin embargo, hay una historia que desde luego robó todo el protagonismo de la película y esa es la formada por los pequeños y enternecedores Sam, interpretado por el actor Thomas Brodie-Sangster y Joanna, Olivia Olson. Lo que nadie se hubiera esperado es cómo han cambiado con el paso de los años, desde luego, ya no son aquellos niños que estaban 'aprendiendo' a amar.

20 años después, los actores se han reunido para el especial 'The Laughter and Secrets of Love Actually: 20 Years Later', presentado por Diane Sawyer y hemos podido conocer cómo se encuentran los ya no tan pequeños protagonistas de la ficción.

"Ni siquiera puedo creer que hayan pasado ya 20 años", admite Thomas Brodie-Sangster. "La volví a ver la Navidad pasada y había olvidado lo buena que era"

El actor también ha recordado cómo fue rodar con quien hacía de su padrastro en la ficción, Liam Neeson: "Quiero decir, Liam fue increíble. Me trató como a su hijo. Él era absolutamente cariñoso conmigo".

Es probable que le hayas seguido la pista a Brodie-Sangster en diferentes proyectos como en la distópica trilogía 'El corredor del laberinto' (2014) o en las series 'Juego de Tronos' o 'Gambito de dama' y es muy fácil reconocerle pues tiene prácticamente la misma cara pero ahora convertido en un hombre de 32 años.

Thomas Brodie-Sangster en 'Juego de Tronos' | HBO Max

Olivia Olson por su parte, recuerda con nostalgia su paso por la película: "Cuando miro hacia atrás, estoy muy orgullosa de haber sido parte de algo tan grande". "Cada Navidad, recibo las llamadas y los mensajes de texto. 'Oye, mira lo que estoy viendo'", declara la actriz. "Creo que ha crecido mucho la película y se ha convertido en una pieza nostálgica de nuestras vacaciones", afirma.

Además, en la entrevista Olson revela ha Sawyer que ha conservado durante todos estos años el guion original de la película firmado por todo el elenco: "Estoy tan contenta de haberme guardado esto durante tanto tiempo".

Lo que verdaderamente ha sorprendido es el cambio de Olson, quien ha estado más apartada de los focos y ha apostado por dedicarse a la música y es que ya desde pequeña cautivó cantando 'All I Want For Christmas Is You' en la mítica escena de la película. Ahora, Olson tiene 30 años ¡y no puede estar más guapa!

'Love Actually' ya forma parte de todos los amantes de la Navidad pero... ¿quieres saber más sobre la película? En el vídeo de arriba te contamos 10 curiosidades que seguramente desconocías.

