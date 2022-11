'Love Actually' es una de las películas navideñas más famosas de todos los tiempos, y todo un clásico de las comedias románticas.

Ahora que se cumplen 20 años del éxito de Richard Curtis, los protagonistas se han reunido en el especial 'The Laughter & Secretos of Love Actually: 20 Years Later' de ABC con Diane Sawyer.

Durante el especial evento de aniversario, Hugh Grant, uno de sus recordados protagonistas, se ha confesado sobre una de sus escenas más míticas: el baile del Primer Ministro a ritmo de 'Jump' de The Pointer Sisters.

Hugh Grant en 'Love Actually' | Universal Pictures

"Lo vi en el guion y pensé, 'bueno, odiaré hacer eso'", confiesa. "No me gustó para nada hacer el bailecito, y menos ensayarlo", revela sin tapujos el actor.

Y entonces el director de la cinta, Richard Curtis, añade: "No paraba de decir que no. Creo que estaba esperando que me cansara o algo y diríamos, 'bueno, pues qué pena, tendremos que quitar la escena'". Pero como todos bien sabemos, eso no ocurrió.

También cuenta que Hugh estaba muy "gruñón" el día que finalmente le tocó grabarla, pero era "una obligación por contrato", como apunta Diane Sawyer, así que lo cumplió.

"Una guillotina por contrato, sí", le responde bromeando. Y salgo sin ritmo, por cierto, especialmente al principio cuando muevo el culo".

Richard también confiesa que quedó encantado con cómo Grant se comprometió con la escena: "Pensé, 'esto es vergonzoso hasta un punto de agonía. Está perfecto'".

Además, se guardaban la mejor sorpresa para el final: y es que fue Hugh quien pensó en que la secretaria pillase al Primer Ministro en mitad de su baile. El personaje, interpretado por Martine MacCutcheon, ha confesado que sigue "un poco enamorada" de Hugh Grant, como puedes ver en el vídeo de arriba.

El actor termina reconociendo: "Y a día de hoy, hay mucha gente, y estoy de acuerdo con ellos, que piensan que es la escena más insoportable jamás grabada en celuloide", asegura con tono burlón. "Pero luego hay gente a la que le gusta".

