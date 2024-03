Salen a la luz nuevos detalles del lecho de muerte de Heath Ledger 16 años después

Heath Ledger falleció en el año 2008 dejando a todo el mundo del cine consternado por su repentina muerte con tan solo 28 años. El actor murió en su apartamento en Nueva York a causa de una combinación letal de medicamentos y el caso fue cerrado como accidental.

A medida que han ido pasando los años, se han ido descubriendo más detalles sobre aquel fatídico 22 de enero de 2008. Si bien una de las últimas noticias destacadas entorno a su muerte fue la venta del apartamento en que falleció, ahora el director Stephen Gaghan ha vuelto a recordar aquel triste día.

Todo ha ocurrido en el podcasts de Historia Revisionista de Malcolm Gladwell, Development Hell. El cineasta ganador del Oscar ha hablado sobre los planes que tenía con Ledger para adaptar el libro de Gladwell titulado Blink: The Power of Thinking Without Thinking.

Stephen Gaghan, ganador del Oscar a mejor guion adaptado por Traffic | Getty

Si bien ha contado que un principio le planteó a Leonardo DiCaprio que fuese el protagonista, finalmente encontró en Heath lo que buscaba. Todo iba bien hasta que el padre de Ledger y un amigo cercano le llamaron para contarle que había fallecido justo en el momento en que encontraron el cuerpo en su apartamento. Su relato ha sido estremecedor.

"Estaban allí con el cuerpo, nuestro guion estaba en la cama con él y su libro estaba en la mesita de noche. Creo que mi número estaba en el guion, como si estuviera escrito. Ellos estaban en shock, como puedes imaginar. Y marcaron ese número no sé por qué", ha contado Gaghan.

Al parecer, él se encontraba en el aeropuerto con su mujer cuando recibió la llamada: "Literalmente me desplomé. Nunca me había pasado antes ni después. Mis pies se hundieron debajo de mí. Literalmente me senté porque pensé: '¿Qué? ¿Qué?'. En realidad, no debería haber sido parte de lo que estaba pasando de ninguna manera, y sin embargo, como ser humano y alguien a quien simplemente le importa, simplemente estaba allí y estaba escuchando. Mi mujer me estaba mirando. Recuerdo su cara y me quedé sin palabras. Simplemente escuché y escuché y escuché. Fue muy, muy triste. Y sigue siendo triste".

Heath Ledger | Getty Images

Tras conocer el trágico suceso, el director hizo una pausa en la adaptación de Blink: "Para mí, simplemente tenía que cerrarlo". Además, ha querido hablar del bonito vínculo que creó con el actor fallecido: "Otra cosa que sucedió fuera de cámara es que conocí a Heath Ledger y llegué a ser muy, muy cercano a él al instante. Tuve una conexión real con él, que fue algo inusual y realmente especial para mí. Me emocioné mucho y comencé a verlo como el personaje principal. Una vez que comencé a ver eso, no pude dejar de verlo". De hecho, ha contado que con él tuvo una buena sensación, que iban a hacer "un montón de películas".

Ahora, ha revisado el guion de Blink nuevamente: "Lo saqué justo antes de continuar. Lo estaba leyendo. Pensé... Podría estar loco, pero creo que este guion es realmente bueno. Realmente teníamos algo especial y es posible que nos hayamos adelantado a nuestro tiempo o algo así".

Gladwell le ha dicho escuchando estas palabras: "Tal vez es hora de devolverle la vida a Blink. Si hay alguien escuchando en alguna oficina grande en algún lugar de Hollywood, mañana me subiré a un avión si eso es lo que hace falta".