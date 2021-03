¿Recuerdas al protagonista de 'Primos Lejanos'? Así es Bronson Pinchot ahora, tras haber adelgazado más de 27 kilos

Bronson Pinchot interpretó a uno de los personajes más queridos de la televisión de los 90. Su frase más recordada en 'Primos lejanos' era aquella que sonaba de forma incesante, su "primo Lary".

Muchos le recordará de aquella serie, pero lo cierto es que el actor no ha dejado de trabajar. Recientemente ha aparecido en 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina'.

Hace unos meses Pinchot decidió dar un giro a su vida después de ver una foto de sí mismo en el programa 'Battle of the Network Stars'. "Vi a un viejo gordo", ha explicado a Page Six.

Eso fue en mayo del año pasado y tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus ha adelgazado más de 27 kilos, y puedes ver cómo está ahora en el vídeo de arriba.

Para conseguir el reto que se había propuesto, el actor se deshizo de toda la comida basura que tenía en el frigorífico y la despensa y lo llenó de opciones más saludables.

Recientemente decidió abrir una caja de ropa antigua, que había permanecido intacta desde su participación en 'Primos lejanos', que estuvo en emisión en Estados Unidos entre 1986 y 1993, y comprobó que le seguía sirviendo. "Simplemente me quité la ropa y me la puse y me quedaba bien. Y pensé: 'Estoy bastante seguro de que soy el único hombre de 61 años en un radio 15 kilómetros que se pone la ropa de cuando tenía 26 años y hacía dos clases de aeróbic al día'. Y eso está bastante bien".

Seguro que te interesa:

¿Recuerdas a David Chokachi de 'Los Vigilantes de la Playa'? Así es ahora el que fuera el socorrista más atractivo de los 90