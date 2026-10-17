Paul McCartney, molesto con un detalle de la película de los Beatles protagonizada por Paul Mescal: "Dijiste que no lo harías"

Paul McCartney tiene una petición muy concreta para Sam Mendes, director de las nuevas películas biográficas sobre los Beatles.

El legendario músico británico ha revelado que contactó directamente con el cineasta después de ver las primeas imágenes del rodaje en las que aparecen los cuatro actores que darán vida a los integrantes del grupo.

Durante una conversación con Amy Poehler en el podcast Good Hang, el cantante dejó claro que él y sus antiguos compañeros, incluidos John Lennon y George Harrison, "tenían todos la misma estatura". La única excepción era Ringo Starr, que era "un poco más bajo".

The Beatles: Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr | Getty

Por ello, al ver a Paul Mescal, el actor que lo interpreta, que es notablemente más bajo que Harris Dickinson, encargado de dar vida a John Lennon, McCartney increpó a Mendes.

"Le mandé un mensaje: '¡Sam! ¡Más bajo! ¡No hagas esto! ¡Dijiste que no lo harías!'", explicó el músico en la entrevista.

Según McCartney, Mendes le respondió que no había motivo para preocuparse, ya que la diferencia se debía a la zancada de los actores en ese momento mientras recreaban la escena de Abbey Road. Además, el cineasta le envió otra fotografía en la que ambos aparecían a la misma altura.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn | Getty

No es la primera vez que McCartney critica cómo le representa el cine ya que también se mostró disconforme con su representación en Nowhere Boy, la película de 2009 dirigida por Sam Taylor-Johnson que retrata la adolescencia de John Lennon y sus primeros años antes de la fama.

En aquella producción, Aaron Taylor-Johnson interpretó a Lennon y Thomas Brodie-Sangster dio vida a McCartney. Según recordó el músico, la película presentaba a su personaje como alguien más pequeño y débil que su compañero, hasta el punto de mostrar una escena en la que Lennon lo derribaba.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn | Sony Pictures

Las películas dirigidas por Sam Mendes abordarán la historia de la banda desde la perspectiva de cada uno de sus cuatro integrantes. En lugar de concentrar toda la trayectoria del grupo en una única producción, el proyecto estará formado por cuatro historias centradas individualmente en sus miembros.

El reparto principal lo completan Harris Dickinson como John Lennon, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison. Paul Mescal asumirá el papel de McCartney.

Las cuatro películas tienen previsto estrenarse en abril de 2028.