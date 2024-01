Michelle Trachtenberg (Gossip Girl) explota después de que los fans se queden atónitos al ver su aspecto actual: "Pillaos un calendario"

Conocida por mitiquísimas series como Gossip Girl, donde interpretó a la infame Georgina Sparks, o Buffy Cazavampiros, donde la recordamos como su hermana Dawn, Michelle Trachtenberg formó parte de esa edad de oro de la televisión.

En los últimos años el público de a pie le había perdido más la pista, y también ha tenido una carrera más relajada después de haber sido actriz infantil y estar delante de las cámaras desde los 6 años.

Ahora Michelle se ha hecho viral cuando hace apenas dos días comenzó a subir nuevos selfies en Instagram y muchos usuarios se sorprendieron por el cambio en su aspecto, ya que algunos aseguraban no reconocerla, lo que generó más ruido saltando a otras redes sociales.

Pero la actriz no ha tardado en reaccionar y subía orgullosa varias fotos más, respondiendo directamente a las críticas y los comentarios "supuestamente preocupados" donde especulaban sobre su salud.

"He recibido muchísimos comentarios recientemente sobre mi apariencia. Nunca me he hecho cirugía estética estoy feliz y sana. Miraos a vosotros mismos haters", escribía en una, y en otra, devolviendo la crítica, añadía:

"Dato divertido. Esta es mi cara. Sin malnutrición ni problemas. ¿Por qué tenéis que odiar? Pillaos un calendario", añadía tajante intentando recordar a la gente que ya no es la niña que conocieron en series de hace décadas, sino una mujer de 38 años que también tiene derecho a hacerse mayor.

No hace mucho también pudimos verla en el reboot de HBO Max de Gossip Girl, donde tuvo una aparición como estrella invitada retomando su personaje de Georgina (y Gossip Girl), como puedes ver en el vídeo de arriba.

Y tú, ¿la habías reconocido?