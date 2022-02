Matt LeBlanc reaparece meses después del reencuentro de 'Friends' con un gran cambio físico

Matt LeBlanc tuvo la fama en sus primeros años de chico fitness. El actor gozaba de un gran físico en aquellos años imposible de mantener durante décadas. Y no es para menos, ya que han pasado casi 18 años del final de 'Friends', que a su vez estuvo 10 años en antena. Por lo que la imagen que tienen los espectadores de sus protagonistas está condicionada a sus etapas durante los años 90.

Por este motivo, impacta tanto entre los fans cuando aparecen imágenes de lo cambiados que están actualmente. Ahora, han salido a la luz unas fotografías de LeBlanc justo cuando los seguidores están pendientes de las memorias que publicará Matthew Perry sobre la serie y sus problemas de adicciones y cuyos detalles tienes en el vídeo de arriba.

Así, el actor que dio vida Joey Tribbiani ha sido pillado en Los Ángeles mostrando un gran cambio físico. A su look informal se le ha unido su evidente mayor tallaje y una barba de varios días. Puedes ver las fotos aquí.

A sus 54 años, el paso del tiempo no pasa en balde y las miradas apuntan hacia su figura después de que Matthew Perry acaparara casi todas las miradas el año pasado cuando se filtraron unas fotografías de él con un aspecto que preocupó a los fans.

La última vez que Matt LeBlanc fue visto en pantalla fue en el especial 'Friends: The Reunion' donde la añoranza por los personajes favoritos de muchos espectadores copó titulares.

La privacidad sobre su vida que siempre intenta mantener Matt LeBlanc

El actor tiene una hija llamada Marina Pearl, fruto de la relación con su exmujer, Melissa McKnight, con quien tuvo una relación de tres años, y a la que diagnosticaron displasia cortical. Nació el 8 de febrero de 2004, pocos meses antes del final de la serie.

Además, el año pasado se puso de manifiesto la mala relación que tiene Matt LeBlanc con su padre, Paul. Este reveló en una entrevista a 'The Sun' que llevaba nueve años sin hablarse con su hijo: "He estado viviendo sin ningún contacto durante nueve años y todavía es difícil de creer lo que ha sucedido", afirmaba el hombre de 79 años. "Me dejó de ayudar económicamente y me echaron de mi casa por una discusión humillante sobre dinero y una motocicleta", explicó. "Mi mensaje para Matt es: 'Debes ponerte en marcha antes de que sea demasiado tarde. Me echarás de menos cuando me vaya'".

Seguro que te interesa:

Jennifer Aniston confiesa lo duro que ha sido en realidad "viajar en el tiempo" con la reunión de 'Friends': "Han pasado muchas cosas"