Matthew Perry ('Friends') encuentra el hobby que le ha devuelto la esperanza

Mucho se ha especulado sobre el estado de salud de Matthew Perry a lo largo de los últimos años, tras conocerse sus adicciones a distintas sustancias. El actor de 'Friends' ha alternado altibajos durante estas décadas donde lo hemos podido ver en algunas de sus horas más bajas. Aunque, parece que últimamente está mucho más recuperado.

Sin embargo, ahora ha revelado que es fan del deporte en auge en Estados Unidos: el pickleball. Mediante unas historias en su cuenta de Instagram, el actor ha compartido un artículo del New York Times en el que analiza este fenómeno deportivo que atrae a las masas. En otra imagen, muestra un fragmento del texto en el que cita: "El actor Matthew Perry, anteriormente visto en 'Friends', que fue un tenista junior con ranking a nivel nacional en Canadá, aprendió pickleball durante la pandemia".

"No me muevo tan bien como solía hacerlo, pero vi a mi amiga Amanda Peet hablando sobre pickleball en un programa de entrevistas y pensé: 'Tengo que probar esto'" dijo el actor en este artículo, en el que especifican que "ahora juega varias veces a la semana".

Quién lo diría después de ver el capítulo de 'Friends' titulado 'El de la risa tonta de Chandler en el trabajo', perteneciente a la temporada 5 y en el que juega al tenis por parejas con Monica.

Este deporte es una variante de los deportes de raqueta, y se podría comparar al fenómeno que se ha vivido en España con el pádel. Allí, el pickleball ha ganado mucha popularidad por lo fácil de su normativa y su poca exigencia física a nivel amateur.

'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', la autobiografía de Matthew Perry

Matthew Perry anunció el pasado octubre que escribiría su autobiografía donde abordaría sus relaciones con los el elenco de 'Friends' o sus problemas con las adicciones. Y en los últimos días, se han revelado detalles del contenido del libro que será lanzado el 1 del próximo noviembre.

"No siempre fue de color de rosas para Matthew dentro y fuera del set, y Matt no va a edulcorar los momentos más difíciles que atravesó con el elenco. También hablará sobre cómo fue la reunión, tanto lo bueno como lo malo", dijo una fuente a US Weekly.

