Luke y Lorelai vuelven a Stars Hollow: El vídeo que ha hecho llorar a los fans de Las chicas Gilmore

La temporada otoño-invierno siempre trae consigo para los más nostálgicos esa época de recordar una de las series más queridas de la televisión: Las chicas Gilmore (Gilmore Girls).

17 años después de su final -y 8 tras su secuela en Netflix- sus protagonistas Lauren Graham y Scott Patterson han vuelto a reencontrarse en el único sitio posible: el café de Luke's. Puedes verlo al completo en el vídeo de arriba.

Luke y Lorelai siguen juntos y felices en el anuncio que ha lanzado Walmart por Navidad y que ha sacado más de una lagrimita a los amantes de Stars Hollow y todos sus habitantes. De hecho, Lauren y Scott no son los únicos en aparecer en el vídeo, también Sean Gunn, que dio vida al icónico Kirk.

Sean Gunn (Kirk) en el anuncio de Las chicas GIlmore | Walmart

Como si no hubiera pasado ni un solo día, Luke vuelve a lucir su camisa de franela y su gorra azul para escuchar a Lorelai pedirle "café, café, café" una vez más, con la banda sonora original de fondo para terminar de matarnos.

El vídeo termina con ellos saliendo a la plaza del pueblo mientras ven cómo nieva, un momento que también era muy recordado en la serie porque Lorelai podía "oler" cuándo iba a nevar.

Scott Patterson y Lauren Graham, Luke y Lorelai en Las chicas Gilmore | Cordon Press

¿Qué ha sido de Lorelai y Luke en estos años?

Los actores se sinceran sobre cómo siguen sus personajes, y Lauren Graham está segura: "Definitivamente siguen juntos", afirma a E News.

"No se qué clase de situación de nietos podrá haber, pero creo que están viviendo felices en el pueblo", reconoce esquiva, sobre el final de Rory en A Year in the Life.

Scott Patterson y Lauren Graham, Luke y Lorelai en Las chicas Gilmore | Cordon Press

Cuando les insisten sobre el futuro de los personajes o de una posible nueva continuación, muestran cautela.

"No depende de nosotros. Además, debido a lo que quiera que los fans piensen que ha pasado, no quiero quitarles eso", confiesa Graham.

Scott Patterson la apoya añadiendo: "Esto nos va a traer problemas. Da igual lo que digas se va a hacer viral".

Habrá que esperar pacientemente a que se inspire la creadora, Amy Sherman-Palladino.