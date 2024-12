Keira Knightley revela por qué solo ha visto Love Actually una vez en su vida

En 2003 se estrenaba Love Actually, una de las películas de temática navideña que se ha convertido en todo un emblema de estas fechas y no hay Navidad que se resista a un buen visionado de la cinta.

Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Rowan Atkinson, Liam Neeson o una jovencísima Keira Knightley, son algunos de los protagonistas de esta coral película. Aquí puedes ver cómo están ahora los actores de la película.

Keira Knightley | Gtres

Ahora, Keira ha reconocido que solo ha visto una vez en su vida la película, una afirmación que ha impactado a mucho, mientras reflexionaba sobre el fenómeno que ha supuesto el filme:

"Es sorprendente cómo Love Actually solo crece y crece", explica sobre la alfombra roja de la premiere en Londres de su nueva película Black Doves.

"Realmente ha cobrado vida propia. Es una parte muy importante de las tradiciones navideñas de la gente, es absolutamente asombroso". comenta.

Keira Knightley y Andrew Lincoln en Love Actually | Cordon Press

"Solo la he visto una vez, algo que no tiene nada que ver con esto. Yo solo veo todo lo que he hecho una vez", reconoce.

"Pero es sorprendente que tenga toda esta vida, ya sabes, algo completamente fuera de mí". Aunque, asegura que es algo "muy bonito" que haya pasado todo esto.

Hace más de 20 años que Love Actually se estrenó y ya forma parte del corazón de los espectadores.