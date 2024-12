Love Actually: Así están ahora todos sus protagonistas, 21 años después del clásico de Navidad

La mítica comedia de 2003 Love Actually ya forma parte del catálogo de la programación esencial de Navidad. Dirigida y escrita por Richard Curtis, Love Actually es probablemente la película con más pases durante la temporada navideña. El clásico de estas fiestas cuenta con un reparto repleto de importantes estrellas del séptimo arte, como Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Keira Knightley, Rowan Atkinson, Liam Neeson, Bill Nighy, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster y Chiwetel Ejiofor.

El impacto de la clásica comedia romántica británica es tal, que hasta se habla de su consumo para fines terapéuticos, a juzgar por el profundo análisis que una psicóloga ha hecho viral en la red social TikTok: "Ver películas emocionales como esta activa áreas de nuestro cerebro que están relacionadas con la empatía y las emociones positivas. No es casualidad, porque estas historias nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones", apunta Valentina, acerca de la citada "terapia emocional" que supone la cinta creada en el año 2003.

Verla genera oxitocina, la reconocida hormona del amor, recalca la citada experta. Algo que tiene mucho que ver con el hilo conductor de la película, basado en el tratamiento de este famoso sentimiento, que pulula por todas sus parcelas: desde el amor propio, pasando por el familiar, o el de pareja. Según este estudio, el consumo de esta película promueve el crecimiento personal, conectando interiormente con uno mismo, a todos los niveles.

21 años consumiendo una de las cintas más famosas de estas fechas y que ha hecho crecer a su vez a sus verdaderos protagonistas. Así les va en la actualidad a los actores principales de este proyecto de inagotable repercusión.

Martin Freeman

Martin Freeman en la premiere europea de Black Panther: Wakanda Forever en Londres | Cordon Press

Siempre será recordado por su papel previo a esta película, como uno de los protagonistas de la serie The Office. Más tarde, su popularidad de ensanchó por ser parte de Sherlock o de la trilogía El Hobbit. Lo más actual recae en sus apariciones en el Universo Marvel, como Capitán América: Civil War, Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever y Secret Invasion.

Emma Thompson

Emma Thompson en la Berlinale | Getty Images

El icono de la comedia británica, es ganadora de premios como los Emmy, Globo de Oro, BAFTA y Óscar. Reconocida, sobre todo, por sus papeles en Harry Potter y el prisionero de Azkaban o el remake de La Bella y la Bestia.

Chiwetel Ejiofor

Chiwetel Ejiofor | Getty

Esta cinta le dio el salto a otros papeles que ya forman parte de su historial cinematográfico. Algunos de ellos son el de las películas, Kinky Boots, Shakespeare, 12 años de esclavitud, The Martian o siendo la voz de Scar en el remake de El Rey León.

Laura Linney

Laura Linney | Gtres

Una de las más premiadas de este enorme reparto. Sus mayores logros fueron Wild Iris, Frasier, John Adams y el éxito de Netflix, Ozark.

Andrew Lincoln

Andrew Lincoln seguirá siendo Rick Grimes | Objetivo TV

El actor británico saltó a la fama por su papel de Rick Grimes en la serie de televisión The Walking Dead o por la comedia británica Teachers, encarnando a Simon Casey. Su última cinta protagonista fue Penguin Bloom.

January Jones

January Jones ('Mad Men') | Getty

Esta otra protagonista ha sido de las más olvidadas del reparto. Su reconocimiento continuó tras ser parte de la serie Mad Men, como Betty, la mujer de Don Draper. Más recientemente se la pudo ver en el drama de Netflix The Politician.

Kris Marshall

Tras la citada cinta a la que guiñamos en este reportaje, el actor británico tomo especial fuerza en la pequeña pantalla, gracias a dos conocidas series de la BBC, Muerte en el paraíso y Citizen Khan.

Joanna Page

Joanna Page en la actualidad | Getty

La actriz y presentadora galesa está actualmente inmersa en el mundo de la televisión como conductora de un conocido programa de la BBC. Sin embargo, también ha dejado marca con su presencia en series como Nativity! 2: Danger in the Manger, Dolittle o Dream Horse.

Keira Knightley

Keira Knightley | Cordon Press

De la larga lista de éxitos de esta estrella internacional destacan algunos como, Bend it Like Beckham, Piratas del Caribe, Expiación, Orgullo y prejuicio, La duquesa o Anna Karenina. Su última cinta ha sido El estrangulador de Boston, mientras que ejerce de Helen Webb en la ficción Palomas Negras de Netflix.

Bill Nighy

Bill Nighy | Getty

El incombustible actor inglés destaca por papeles como el de Piratas del Caribe o el de La hija de Gideon, donde ganó un Globo de Oro. Aparte, acumula otros éxitos como, Pride, About Time, El exótico hotel Marigold, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1.

Elisha Cuthbert

Mientras rodaba la aclamada Love Actually, la actriz canadiense ya arrasaba en largas series como 24 o Happy Endings. Su última ficción protagonista fue The Ranch.

Heike Makatsch

La actriz y presentadora alemana no ha dejado de trabajar desde su aparición en la citada comedia romántica. Destacó, sobre todo, su participación en la película La ladrona de libros o en series como, Capelli Code, aunque también pasa largas temporadas como conductora de programas de televisión.

Liam Neeson

Liam Neeson en 'El Hormiguero 3.0' | antena3.com

La carrera de este actor irlandés es titánica, desde que interpretó a Daniel en Love Actually. A partir de entonces, destacó en cintas como Taken, Batman Begins, Venganza, Sin identidad, Un monstruo viene a verme o Silencio, entre muchas otras.

Rodrigo Santoro

El actor brasileño tampoco ha dejado de aparecer en escena, aunque destacan cintas como 300 o Qué esperar cuando estás esperando. En series, por supuesto, la mítica Lost, o Sin límites.

Olivia Olson

La exparticipante de Factor X Celebrity (2019) fue parte esencial en la música de Love Actually, con el mítico tema All I Want For Christmas Is You, y con su historia de "amor" con el pequeño hijo de Liam Neeson. En esta dirección continuó su trabajo, siendo de series como Zoey 101, Phineas and Ferb o Adventure Time.

Martine McCutcheon

La actriz inglesa se hizo especialmente popular por su participación en la ficción de la ITV Echo Beach, o en otras, como Spooks y Midsomer Murders.

Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton en la actualidad | Getty

El actor estadounidense es ganador de un Globo de Oro y un Emmy por su papel de Lorne Malvo en Fargo. Destacó también por encarnar a Billy McBride en la serie de Amazon, Goliath.