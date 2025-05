Jonathan Lipnicki, el niño de Stuart Little, reza "cada noche" por su carrera tras su complicada infancia

Jonathan Lipnicki comenzó desde muy pequeño en la industria de Hollywood, catapultando su fama con grandes proyectos como Stuart Little (1999) o Jerry Maguire (1996), donde apareció en la gran pantalla junto a Renée Zellweger y Tom Cruise. Estos grandes proyectos lo consagraron como una de las estrellas infantiles más conocidas de comienzos de los 2000.

Sin embargo, con el paso de los años su carrera actoral se estancó y tomó la decisión de desaparecer de Hollywood. A pesar de no protagonizar ninguna cinta reconocida durante un largo periodo de tiempo, Lipnicki no dejó del todo la actuación, participando en obras de teatro para mejorar sus habilidades interpretativas.

Jonathan Lipnicki en 'Jerry Maguire' | Disney

A sus 34 años, el actor ha reconocido en una entrevista para People: "Tuve algunas experiencias muy buenas cuando era más joven". No obstante, añade: "No pasa nada si digo que no estoy donde quiero estar profesionalmente".

El actor también revela que el paso de ser un actor infantil a un actor adulto fue un poco duro y confiesa: "Esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, y creo que simplemente hay que creer que va a suceder y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para actuar en la dirección correcta".

Después de su parón profesional, Lipnicki afirma que comenzó a ir a clases de interpretación, una decisión que describe como lo mejor que pudo hacer. Finalmente, comenzó a aparecer en algún que otro proyecto cinematográfico independiente y en varias obras teatrales de Los Ángeles.

"He tenido una carrera que ha sido mitad y mitad, donde ha habido proyectos muy buenos y que nadie vio", comenta. Pero asegura que no se arrepiente de nada y que la otra mitad de los proyectos en los que participó le enseñaron a ser selectivo con sus futuros trabajos.

"Para ser sincero, dije que no a unas cinco películas el año pasado", admite. "Solo quiero darle la vuelta a esta situación".

"Rezo todas las noches para tener claro adónde debo ir, y estoy seguro de que lo mejor está por venir y creo que tienes que creer de verdad en ello. Si vas a dedicarte a esto, te estarías haciendo un flaco favor si no sueñas en grande", concluye.

Su último proyecto ha sido, The Joe Schmo Show de TBS, definiendo su participación como "un paso en la dirección correcta".