¿Recuerdas al niño de 'Stuart Little'? Jonathan Lipnicki confiesa su 'culpa' en su desaparición de Hollywood

La sonrisa de Jonathan Lipnicki endulzó las televisiones y pantallas de cine a principios de los 2000. Convirtiéndose en una de las estrellas infantiles más reconocidas de la época gracias a títulos como 'Jerry Maguire' o 'Stuart Little'. Sin embargo su fama se dilapidó rápidamente, siendo bastante complicado verle formar parte del reparto de largometrajes actuales. Ahora el actor ha desvelado el auténtico motivo de su ausencia.

En una entrevista para 'Variety' el intérprete negó las informaciones que señalaban que podría haber sido un parón para centrarse en su formación académica: "Me tomé un respiro, ya que actuar no era la única prioridad que tenía. Pero no trabajé porque simplemente no trabajé. Realmente no obtuve ningún papel por un tiempo", explicaba Lipnicki.

El actor ha confesado que uno de los motivos detrás de este parón, cuando nadie le ofreció nuevos papeles, se debe a que creció rápidamente y perdió sus capacidades adorables de niño: "Soy honesto al respecto. Y fue porque en un momento, dejé de ser un buen actor. Porque lo mejor de ser joven, un niño, es que existe esa agradable maravilla infantil inherente. Por eso muchos niños son bastante talentosos", explicaba el actor.

De esta forma, el intérprete reconoce que tiene cierta responsabilidad de su desaparición de Hollywood ya que llegó a lamentarse de cómo fue adquiriendo prejuicios mientras iba creciendo, poniéndose cada vez más nervioso con cada nuevo trabajo y viéndose tan bloqueado que intentaba parecerse a otras estrellas. "Pasé de ser natural a tratar de imitar a mis actores favoritos".

Jonathan Lipnicki en la actualidad

Aunque el actor ha pasado mucho tiempo alejado de las cámaras, continuó ejerciendo como actor de teatro al finalizar sus estudios. Una vertiente que realizaba como forma de mejorar sus habilidades interpretativas, llegando a tener importantes papeles como suplente, llegando a trabajar sobre las tablas con actores relevantes como Chris Pine.

"Pude ver el trabajo de Chris, y ver a algunos actores increíbles en ese trabajo de producción. Fue realmente inspirador…" comentaba Lipnicki. "Ensayar ese material fue muy difícil. Fue una experiencia formativa en cierta forma".

Ha ido realizando nuevas películas de forma muy dosificada, aunque con pocos títulos memorables. Sin embargo, sigue trabajando y prepara su regreso a la gran pantalla como protagonista con la cinta de terror 'Camp Lake Pleasant'.

Seguro que te interesa:

Jonathan Lipnicki, el niño de 'Stuart Little', busca novia en televisión tras su cambio radical