El hermano de Brittany Murphy apunta que asesinaron a la actriz y los posibles culpables: "No murió por causas naturales"

Brittany Murphy falleció hace 13 años bajo circunstancias sospechosas. Pronto surgieron muchas dudas alrededor de su muerte, provocada según las autoridades por una neumonía. Sin embargo, la muerte de su marido, Simon Monjack, tan solo 5 meses después también por neumonía y anemia añadieron más argumentos a quienes no se creyeron la versión oficial.

Precisamente, uno de ellos fue el hermano de la actriz, Tony Bertolotti, quien a lo largo de estos años ha defendido la tesis de que la muerte de ambos fue provocada. Así, con motivo del aniversario del fallecimiento de Murphy, el hombre de 74 años ha concedido una entrevista a The Sun en la que ha reabierto los misterios del caso.

En ella ha hecho declaraciones impactantes apuntando nombres a la posible autoría de estas muertes, el motivo de las mismas y el silencio por parte de distintos familiares.

"Ella no murió por causas naturales. ¿Murió por una gripe? En mi opinión, eso es absurdo", comentó Bertolotti. "Siento que los detectives ignoraron las circunstancias", ha dicho en relación a las, según él, conductas sospechosas por parte del marido y la madre de la actriz de 'Clueless'. En el vídeo de arriba puedes ver cómo la madre de la actriz se ha rumoreado siempre que sabía algo más.

Y es que, ha señalado que hubo movimientos extraños en las cuentas bancarias de Brittany Murphy poco antes de su muerte: "Tenía grandes cantidades de dinero en el plan de pensiones y la cuenta bancaria de Brittany, y todo eso desapareció". Del mismo modo, apuntó a Simon Monjack, en ese momento marido de la intérprete, como responsable del retiro del dinero: "Simon retiró dinero, cientos de miles".

"No tiene nada que ver con encontrar el dinero. Créeme. No tocaría ese dinero de todos modos porque está corrompido", aseguró, añadiendo que la madre de Brittany, Sharon Murphy, tiene las respuestas de este misterio: "Sharon sabe la verdad y no ha cogido el teléfono a ningún miembro de la familia para decirles la verdad".

Del mismo modo ha advertido que su herencia quedó en manos de Sharon, un editor de un importante periódico de Hollywood y también un médico de diabetes de Miami": "Esos eran los nombres que controlaban su finca. Brittany no tenía control sobre ella".

Respecto a su versión de los hechos, su hermano ha compartido lo que opinaba su padre, ya fallecido: "Mi padre se hizo el análisis de sangre y encontró impurezas en su sangre, incluido el arsénico. No hay forma de que ella muriera por causas naturales. Es imposible".

El documental sobre la extraña muerte de Brittany Murphy

En un principio su muerte fue declarada accidental y fue causada por una "combinación de neumonía, una deficiencia de hierro y una intoxicación por múltiples drogas". Pero el documental 'What Happened to Brittany Murphy?', lanzado el año pasado, repasa teorías de todo tipo y la posible duda de si la joven fue asesinada, siendo a día de hoy uno de los mayores misterios de Hollywood.