¿Cuánto sabes de 'El Internado'?

EL TEST DEFINITIVO

En Objetivo TV queremos ponerte a prueba: ¿eres un auténtico fan de 'El Internado'? Si has visto la serie de Antena 3, seguro que hay cosas que nunca desaparecerán de tu memoria. 'El Internado' supuso un punto de inflexión en la forma de hacer ficción televisiva en nuestro país y ha marcado a una generación de espectadores. Si no has visto la serie protagonizada por Blanca Suárez, Yon González o Ana de Armas, puedes disfrutar de 'El Internado' en Atresplayer y en el canal Atreseries.