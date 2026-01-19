James Cameron pierde la paciencia por el final de Titanic: "No me preguntéis por la maldita balsa"

James Cameron ha vuelto a pronunciarse sobre si Jack, el personaje de Leonardo DiCaprio, podría haberse salvado al final de Titanic. Uno de las grandes debates de la película junto al misterio de si era realmente una puerta el trozo de madera que salvó al personaje de Kate Winslet.

El cineasta ha abordado el tema durante su participación en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, donde la cuestión ha vuelto a salir a relucir pese al paso de los años.

Visiblemente cansado del debate, Cameron ha reaccionado de forma contundente cuando le han planteado de nuevo la posibilidad de que Jack hubiera sobrevivido compartiendo la balsa con Rose: "¡No me preguntéis por la maldita balsa, gente!", ha respondido el director.

Aun así, Cameron ha decidido profundizar en el asunto y explicando que incluso llegó a analizarlo desde un punto de vista científico: "Mira, incluso llegamos al extremo de hacer un experimento para ver si Jack podría haber sobrevivido de alguna manera, o si ambos podrían haber sobrevivido, y la gente ni siquiera escuchó la respuesta cuando les dije la respuesta", afirma.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron rodando 'Titanic' | Cordon Press

El director aclara que, en teoría, existiría una mínima posibilidad solo bajo condiciones muy concretas: "La respuesta es que, si Jack hubiese sido un experto en hipotermia y supiera lo que la ciencia sabe ahora en 1912, es teóricamente posible, con mucha suerte, que hubiera sobrevivido", explica.

Sin embargo, Cameron fue tajante al cerrar definitivamente el debate: "Por lo tanto, la respuesta es no, no pudo haberlo hecho. Imposible. No se dieron las condiciones. No podía saberlo", ha concluido, dejando claro que, más allá de teorías y especulaciones, el destino de Jack estaba sellado desde el punto de vista narrativo y realista.

Décadas después del estreno de Titanic, la escena final sigue generando conversación, aunque para su director la respuesta lleva mucho tiempo siendo clara.