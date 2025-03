Aniversario Compañeros: 27 años de la apertura del primer instituto que marcó a toda una generación

Hace 27 años que Antena 3 comenzó a emitir con irrebatible éxito la serie Compañeros, encabezada por Eva Santolaria y Antonio Hortelano, en su primera gran etapa, y por Begoña Maestre y David Janer en la última.

"Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba. Como esa palabra que estremece a mi razón. Desde la otra orilla del río que nos separa. Cruzaste nadando a prestarme el corazón. Te has ganado a pulso siempre atento a cada gesto. Sabes. No te fallaré. Somos compañeros, siempre estaré aquí. Si me necesitas, no te fallaré. Somos compañeros, compañeros del trabajo, de la vida y del amor. Compañeros de las dudas que tenga tu corazón…".

Esta melodía todavía resuena en el interior de nuestras cabezas. Un 25 de marzo de 1998 la escuchamos por primera vez desde las pantallas de Antena 3, dando inicio a una de las series que marcó una generación, pero también que se alzó como una de las series más vistas y premiadas de esa época. En total, 121 capítulos de historias de amor, desamor, acontecimientos familiares, de trabajo y dramas que estaban al alcance del espectador.

Valle y Quimi en 'Compañeros' | Antena 3

El ficticio instituto Azcona era un aula más de nuestros hogares. Cada semana, alrededor de las diez de la noche, un grupo de adolescentes con ganas de vivir y de ser adultos compartían sus historias más personales y rocambolescas con toda la audiencia. Y los datos reflejan, precisamente, el enganche tan vasto que tuvo la ficción producida por Globomedia: sobrepasó los 6 millones de telespectadores en plena jornada de máxima audiencia, coincidiendo con el episodio en el que secuestran el centro escolar, pero también la noche en la que "Compañeros" recibió un Premio Ondas a la mejor serie nacional de 1999, tan solo meses después de debutar.

Sus 13 temporadas de duración, hasta el final celebrado en julio de 2002, acapararon un total de casi 4 millones de telespectadores y un enorme 25% de cuota media de pantalla. Lo que la convirtieron en una de las ofertas más competitivas de aquellos años y el producto con el que deseaban competir desde el resto de televisiones. No solo fue una serie que cautivaba al sector juvenil de la población, sino a toda la familia de casa. Sus emotivas tramas entre los profesores y familiares de la icónica pandilla de estudiantes transportaban motivos de sobra para seguir las historias que, de una manera o de otra, reflejaban la idiosincrasia y estilos de vida de los españoles de aquella época.

Imagen de Compañeros | Antena 3

Gran parte de la vida de este serial se recordará por el plantel principal. Eva Santolaria y Antonio Hortelano, los eternos Valle y Quimi, que entrelazaban sus irresistibles sentimientos con los de sus compañeros: Julián González (César), Duna Jové (Arancha), Manuel Feijóo (Luismi), Lara de Miguel (Sara), Nicolás Belmonte (Eloy), Virginia Rodríguez (Isabel), Ruth Núñez (Tanja), Irene García (Marta), Miguel Ángel Muñoz (Charlie), Raúl Peña (PC), Rebeca Cobos (Mercedes) o Tito Augusto (Nacho). Siete temporadas ininterrumpidas de historias que jamás se olvidarán, al igual que su mítico claustro de profesores: Francis Lorenzo (Alfredo), Miguel Rellán (Félix); Beatriz Carvajal (Marisa), María Garralón (Rocío), Mercè Pons (Ana), Tina Sáinz (Tere) o la inolvidable Concha Velasco, que interpretó a Charo en la temporada 1.

A partir de la temporada 8, todo cambió. Los populares del instituto tuvieron que emprender nuevos caminos y dejaron el Azcona, para dar paso a una nueva generación. Begoña Maestre y David Janer dieron vida a Duna y Martín, la nueva pareja de moda de la serie de Antena 3. Raúl Arévalo (Carlos), Fernando Cuesta (Max), Alba Alonso (Leo), Álex García (Serpa) o Montse Pla (Montse), fueron algunos de los nuevos alumnos que iban entremezclándose con la pandilla de toda la vida y que marcó a fuego y de por vida a una generación que hoy aún los recuerda.