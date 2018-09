Andrea Duro y Maxi Iglesias hacen realidad los sueños de los fans de 'Física o química' 10 años después

Andrea Duro y Maxi Iglesias eran Yoli y Cabano en 'Fisica o Química', y aunque en la vida real tienen una amistad preciosa, los fans de la serie de Antena 3 se quedaron con las ganas de que en alguna de las tramas sus personajes tuvieran algo juntos.

La serie, que comenzó a emitirse en 2008 y terminó en 2011, no nos permitió ver una relación amorosa entre ambos, y Andrea Duro parece querer quitarse esa espinita.

En su última publicación de Instagram la joven actriz asegura, con mucho sentido del humor, que lleva 12 años intentando "casarme con esta maravilla de hombre... Oye, que no hay forma de convencerle, será que me conoce jaja. @maxi_iglesias Love, love you".

La imagen ha sido recibida gratamente por los fans, y en poco más de una hora acumula 20.000 me gusta en Instagram.