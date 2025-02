Los actores de Los Goonies se reúnen gracias a Ke Huy Quan: Así han cambiado en 40 años

Ke Huy Quan ha recibido el honor de dejar las huellas de sus manos y sus pies en el icónico Teatro Chino de Los Angeles donde estuvo acompañado por la mejor de las compañías, sus compañeros de Los Goonies.

La película de Steven Spielberg de 1985 se ha convertido en un símbolo de culto dentro de la industria cinematográfica y, ahora, 40 años después hemos vuelto a ver juntos a Ke Huy Quan, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green, Josh Brolin y el guionista de la cinta Chris Columbus. Aunque los fans echaron en falta ver al actor Sean Astin, quien no estuvo junto a su compañeros.

Ke Huy Quan, actor de Los Goonies, dejando sus huellas en el Teatro Chino de Los Angeles | Reuters

Josh Brolin fue uno de los encargados de decir unas palabras en el evento. Primero leyó una carta de Spielberg al no poder asistir: "Estoy orgulloso de ti por tu meteórico ascenso cuando eras niño, y luego por tu segundo meteórico ascenso como adulto, y créeme, muy pocos de nosotros podemos conseguir dos mordiscos de esa manzana", decía la carta del cineasta.

Después Brolin le dedicó estas palabras propias a su amigo y compañero de quien dijo era "de verdad una de las últimas existencias del sueño americano". "No diré mucho más que después de Los Goonies, yo también viví en los éteres de nuestro negocio durante más de 19 años. La única diferencia era que yo seguía trabajando en los restos y negociando acciones a tiempo completo mientras tú perseguías otra profesión y sobresalías en ella de manera famosa".

Ke Huy Quan, Corey Feldman, Jeff Cohen, Kerri Green, Josh Brolin y el guionista de Los Goonies Chris Columbus | Reuters

"Sigues teniendo el mismo corazón de oro que hace 40 años", le dice el actor a Ke Huy Quan. "No podría estar más feliz por ti. Sé que todos lo estamos, todos los Goonies, estamos aquí para recibir un honor que no solo es totalmente merecido, sino que celebra todo lo que está bien en esta industria. Te quiero, amigo", concluyó.

Ke Huy Quan comentó que "no podía controlar mis emociones" al ver a todos sus compañeros junto a él: "Me encanta esa película. Es una de las mayores aventuras de mi vida. Me encantaría volver a interpretar a ese personaje y, por supuesto, vivir otra aventura de los Goonies con mis compañeros Goonies. ¡Sería increíble!".