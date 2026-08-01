Adorable: Suki Waterhouse revela el apodo de su hija de 2 años para Robert Pattinson al verle siempre con traje de Batman

Entre toda la caracterización y las agotadoras jornadas de rodaje, la pequeña hija de Robert Pattinson y Suki Waterhouse ha encontrado la forma más tierna de identificar a su padre.

Según ha revelado la cantante durante su participación en el podcast And The Writer Is..., la niña de dos años ha comenzado a llamar cariñosamente al actor "Daddy Batman" tras acostumbrarse a verlo enfundado en el traje del héroe de Gotham durante las videollamadas de trabajo.

"Hoy nos estaba llamando por videollamada cubierto de sangre y con enormes ojeras. Y ella parece ni darse cuenta; durante los próximos siete meses siempre irá vestido así cuando hablemos", bromeaba la artista sobre la total naturalidad con la que su hija encaja la profesión de sus padres.

Esta entrañable rutina familiar surge mientras la estrella británica compagina la paternidad con la intensa preparación física que exige el personaje. Hace pocas semanas, el propio actor confesaba que entrena dos veces al día para poder encajar en el imponente traje del superhéroe.

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

Una disciplina ejemplar que no le impide mantenerse conectado con su hogar, donde la pequeña no solo se ha convertido en la mayor fan de "Daddy Batman", sino también en la juez musical favorita de su madre a la hora de esuchar las canciones de su último disco Loveland.