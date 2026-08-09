Aclarado el cameo eliminado de Rosario Dawson en SpiderMan: Brand New Day: ¿cómo era la escena?

SpiderMan: Brand New Day cuenta con multitud de personajes: algunos de ellos nuevos, como el de Sadie Sink, y otros que ya hemos visto en el UCM.

Sin embargo, al contrario del papel secreto que interpreta Naomi Watts, el de Rosario Dawson ha sido cortado de la película.

La actriz es una cara conocida en Marvel ya que dio vida a Claire Temple en la serie de Daredevil. Su personaje era una enfermera que se dedicaba a salvar y atender de manera clandestina a Matt Murdock, curando sus graves heridas tras sus peleas callejeras. Por tanto, no es de extrañar que tuviera un papel, ya que el Punisher de Jon Bernthal también participa

Ahora, los guionistas de la cinta han explicado por qué se eliminó su cameo y de qué trataba.

Charlie Cox y Rosario Dawson en Daredevil | Cordon Press

En declaraciones a TheWrap, Chris McKenna y Erik Sommers han aclarado que Claire se encontraba con SpiderMan mucho antes en la película. Su escena tuvo lugar después de la pelea de Peter con Scorpion, cuando el héroe es herido y es atendido por la enfermera antes de visitar a Bruce Banner en la universidad.

"Rosario Dawson es genial. No estuve presente en esas conversaciones, pero fue genial. De hecho, es una película de dos horas y media, y es una auténtica joya con tantos personajes y escenas increíbles", dijo McKenna, a lo que Sommers añadió que "la escena que hicieron fue buena. Creo que la única razón por la que no está en el montaje final es que probablemente la cortaron por falta de tiempo, porque era muy buena".

En definitiva, una faena para los fans ya que habría encajado a la perfección en el lado más urbano del UCM que presenta SpiderMan: Brand New Day.