Zendaya habla como nunca de su relación con Tom Holland, tener hijos y cómo afecta la fama a su vida privada: "He aprendido a decir no"

No hay duda que Zendaya es una de las estrellas más importantes de Hollywood. La actriz de Euphoria es uno de los nombres más rentables de la industria, además de ser una de las mejores actrices de su generación, también se ha convertido en toda una institución de estilo y glamour.

Así, en una de sus últimas apariciones impactó con un look de una firma española muy especial que homenajeaba Challengers, su última película. Ahora, ha concedido una entrevista a British Vogue en la que, además de hablar de sus proyectos, se ha sincerado sobre algunos aspectos de su vida privada de los que no es habitual que hable. De esta forma habla sobre su relación con su novio Tom Holland y cómo le cambió la vida ser SpiderMan, sobre la posibilidad de ser madre o cómo gestiona la fama.

"Éramos los dos muy, muy jóvenes, pero mi carrera ya estaba en marcha y la suya cambió de la noche a la mañana", ha dicho Zendaya sobre ella y Holland al estrenarse Spider-Man: de regreso a casa en el 2017, donde se conocieron.

"Un día eres joven y estás de bares con tus amigos, y después al día siguiente eres SpiderMan. Definitivamente vi que su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo manejó increíblemente bien", ha explicado la actriz. Además, ha querido decir que "no podría estar más orgullosa" de Tom por Romeo y Julieta, obra que representará en el teatro en Londres: "Voy a tratar de ver todas las funciones que pueda".

A pesar de ser personajes públicos, Zendaya ha contado que tratan de hacer planes normales en pareja y de salir a disfrutar juntos. En concreto, se ha referido a su viaje a París en 2022 y una anécdota de su visita al Louvre porque fueron avisados de lo siguiente: "Está ya muy lleno. Como vayáis se puede liar", ha contado que les dijeron sobre el museo.

Aunque decidieron que seguirían adelante con su plan de ver el Louvre: "En realidad estuvo bien. Simplemente te acostumbras al hecho de que, 'oh, yo también soy una de esas obras de arte a las que les vas a hacer una foto. Simplemente tengo que estar bien con eso y vivir mi vida". Eso sí, la fama tiene sus ventajas y, al parecer, les dejaron estar un poco más: "Fue una de las mejores experiencias que he tenido. Fue como Noche en el Museo".

La intérprete ha querido también referirse a su futuro, la posibilidad de tener hijos y a la fama, ya que a veces ha confesado que le resultaba complicado gestionar todo lo que ocurría a su alrededor.

"No necesariamente quiero que mis hijos lidien con esto. ¿Y cómo será mi futuro? ¿Voy a ser para siempre un personaje público?", ha confesado.

Zendaya y Tom Holland | Gtres

"Creo que mientras crecía, siempre sentí que cuando alguien me pedía una foto, tenía que hacerlo, todo el tiempo. Tienes que decir que sí, porque debes estar agradecida de estar aquí. Y aunque todavía me siento así, también he aprendido que puedo decir que no, y puedo decir amablemente que tengo un día libre, o que hoy simplemente estoy tratando de dedicarme el día a mí, y no tengo que estar actuando todo el tiempo", ha explicado la actriz.

Por último, también ha respondido a la pregunta de cuáles eran sus metas y ha explicado que aún está en proceso de decidir sus planes: "Mmm... Es gracioso porque es algo que estoy tratando de averiguar ahora. No sé cuáles serían mis opciones. Tengo sentimientos encontrados sobre los hijos y la fama y estar en el ojo público, o ser una actriz infantil. Hemos visto un montón de casos en los que esto ha sido perjudicial... Y ahora como persona adulta, pienso: 'Oh, está bien, espera un minuto: solo he hecho lo que sabía, y esto es todo lo que sé. Prácticamente estoy ahora superando la fase de adolescente angustiada porque antes no tenía tiempo para hacerlo. Sentí que me empujaron a una posición muy adulta: estaba manteniendo a mi familia desde muy joven, y se estaban produciendo muchos cambios y, en realidad, simplemente estaba madurando", ha terminado de decir.