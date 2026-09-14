Antena 3 Logo Antena 3
Objetivo TV

Cine

¿Qué estás buscando?

ALEXA DEMIE Y HUNTER SCHAFER

Zendaya se atreve a cortarse el pelo mucho más y arriesga con este pixie tras verla junto a sus compañeras de Euphoria

Zendaya se ha cortado la melena mucho más corta que como la ha llevado durante el verano. Así, la hemos visto en una quedado junto a las actrices de Euphoria, Hunter Schafer y Alexa Demie.

Zendaya en la premiere de SpiderMan: Brand New Dayen Londres

Vídeo: Gtres | Foto: Gtres

Publicidad

Zendaya es toda una reina de belleza y look que se pone, look que se convierte en tendencia. Hasta hace poco la actriz solía llevar siempre su pelo ondulado con una melena larga, a veces más y otras menos. Pero siempre por debajo de los hombros.

Tom Holland y Zendaya en Roma promocinando SpiderMan Brand New Day
Tom Holland y Zendaya en Roma promocinando SpiderMan Brand New Day | Reuters

Hasta que este verano se arriesgó a cortase el pelo a una media melenita con la que la hemos visto durante la promoción de SpiderMan: Brand New Day en Londres o La Odisea.

Pero parece ser que Zendaya le ha cogido el gusto al pelo corto y ha decidido seguir arriesgando y se ha hecho un corte pixie desfilado. Se trata de la melena más corta que ha llevado hasta la fecha y no puede estar más favorecida.

La actriz fue fotografiada durante una quedada en Nueva York junto a sus compañeras las actrices de Euphoria, Hunter Schafer y Alexa Demie tras quedar en el popular restaurante japonés Rule of Thirds, en el barrio de Greenpoint, en Brooklyn.

Joey King habla sobre los rumores de cirugía plástica tras la Met Gala y revela su drástico método estético: "Funcionó"

Joey King en la Met Gala 2026
ObjetivoTV » Cine

Publicidad

Publicidad