Zendaya se atreve a cortarse el pelo mucho más y arriesga con este pixie tras verla junto a sus compañeras de Euphoria

Zendaya es toda una reina de belleza y look que se pone, look que se convierte en tendencia. Hasta hace poco la actriz solía llevar siempre su pelo ondulado con una melena larga, a veces más y otras menos. Pero siempre por debajo de los hombros.

Tom Holland y Zendaya en Roma promocinando SpiderMan Brand New Day | Reuters

Hasta que este verano se arriesgó a cortase el pelo a una media melenita con la que la hemos visto durante la promoción de SpiderMan: Brand New Day en Londres o La Odisea.

Pero parece ser que Zendaya le ha cogido el gusto al pelo corto y ha decidido seguir arriesgando y se ha hecho un corte pixie desfilado. Se trata de la melena más corta que ha llevado hasta la fecha y no puede estar más favorecida.

La actriz fue fotografiada durante una quedada en Nueva York junto a sus compañeras las actrices de Euphoria, Hunter Schafer y Alexa Demie tras quedar en el popular restaurante japonés Rule of Thirds, en el barrio de Greenpoint, en Brooklyn.