Joey King habla sobre los rumores de cirugía plástica tras la Met Gala y revela su drástico método estético: "Funcionó"

Joey King ha decidido zanjar las continuas especulaciones sobre su imagen durante la Met Gala.

En su intervención en el podcast In Your Dreams, presentado por Owen Thiele, la actriz de 27 años desmintió rotundamente haberse sometido a un estiramiento facial tras los comentarios generados por su reaparición en la Met Gala el pasado mes de mayo.

Sin rodeos, la protagonista de Mi primer beso celebró poder abordar el tema abiertamente: "No me he hecho un estiramiento facial. Me alegra que estemos hablando de esto".

Dirigiéndose directamente a quienes especularon con una posible intervención estética, enfatizó: "Solo quiero que sepáis que no me he hecho ninguna operación, no me he hecho un estiramiento facial".

Sin embargo, la actriz reconoció que su intensa preparación previa dio el resultado deseado: "Lo que sí hice fue aplicarme un bronceado en spray. Y luego hice un ayuno de 36 horas. Nada de comida, solo agua, algo que no recomiendo".

King explicó que venía de asistir a una despedida de soltera el fin de semana anterior al evento, lo que la hacía lucir "hinchada" por haber estado "bebiendo mucho": "Tenía un aspecto terrible. Y pensé: 'Tengo que reiniciarme. Voy a hacer un ayuno de 24 horas, que es bueno hacerlo una vez al mes si tienes la salud suficiente para ello'".

La racha se prolongó más de lo previsto: "Para cuando me desperté y pedí el almuerzo al día siguiente, habían pasado 36 horas".

La intérprete completó su preparación la jornada previa a subir las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York con un masaje linfático y un tratamiento facial: "Estábamos haciendo todo lo posible para estar increíbles en la alfombra. ¿Y adivina qué? Funcionó porque todo el mundo pensaba que me había hecho cirugía plástica".